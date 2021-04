Koronawirus w Europie. Rekordy zgonów na Ukrainie i na Węgrzech

We wtorek na Ukrainie wykryto ponad 15,4 tys. infekcji SARS-CoV-2, a do szpitali trafiło ok. 5,6 tys. ludzi - podał w środę minister ochrony zdrowia Maksym Stepanow.

Z powodu Covid-19 zmarło 481. Poprzednio o najwyższej dobowej liczbie zgonów poinformowano 2 kwietnia i były to 433 przypadki. We wtorek zakażenie potwierdzono u prawie 640 dzieci i ok. 440 pracowników medycznych. Za wyzdrowiałe uznano ok. 11,5 tys. osób. Przeprowadzono ok. 140 tys. testów na obecność koronawirusa, w tym ok. 60 tys. metodą PCR. Najwięcej zakażeń potwierdzono w Kijowie, w obwodzie odeskim, kijowskim, lwowskim i charkowskim. ZOBACZ: Kijów zaostrza restrykcje. Przepustki na transport publiczny Łącznie od początku pandemii na Ukrainie potwierdzono ponad 1,78 mln zakażeń, a zmarło prawie 35,5 tys. ludzi. Dotychczas w kraju przeciwko Covid-19 zaszczepiono pierwszą dawką ok. 320 tys. osób, a drugą - dwie osoby. Wykorzystywany jest produkowany w Indiach preparat CoviShield. We wtorek ukraińskie władze poinformowały o zawarciu umowy na zakup 10 mln dawek szczepionki firmy Pfizer. Według zapowiedzi pierwsze partie preparatu mają dotrzeć do kraju w najbliższych miesiącach. Sytuacja na Węgrzech Rekordowo dużo zgonów z powodu Covid-19 zanotowano również na Węgrzech - w ciągu ostatniej doby zmarło tam 311 osób. Stosunkowo mniej było natomiast nowych zakażeń: 1933, podczas gdy w szczycie trzeciej fali epidemii w drugiej połowie marca dobowy przyrost infekcji przekraczał nawet 11 tys. Przy tym nadal rośnie liczba aktywnych infekcji: jest ich obecnie ponad 252 tys. W sumie od początku pandemii zanotowano w kraju prawie 694 tys. zakażeń koronawirusem i zmarło ponad 22 400 chorych na Covid-19. ZOBACZ: Orban: zaszczepiliśmy 2,5 mln osób, można łagodzić obostrzenia Na Węgrzech zaszczepiono już przeciw koronawirusowi co najmniej jedną dawką prawie 2 mln 537 tys. osób na ponad 9,7 mln mieszkańców. Obie dawki podano już ponad milionowi osób. W związku z przekroczeniem progu 2,5 mln zaszczepionych co najmniej jedną dawką od środy zaczęto łagodzić przepisy przeciwepidemiczne. Skrócono godzinę policyjną, która zamiast o godz. 20 będzie się zaczynać o 22. Do godz. 21.30 wydłużone zostały też godziny pracy sklepów, które wcześniej musiały być zamykane o 19. Ponadto wprowadzono zasadę, że w sklepie na 10 metrach kwadratowych może przebywać jeden klient. Można już także otworzyć punkty usługowe.

dk/ PAP