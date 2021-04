Historyczny skarb warty fortunę. Zdobędzie go osoba, która rozwiąże serię zagadek

Malarz i rzeźbiarz Michel Becker wszedł w posiadanie złotej szkatułki przekazanej prezydentowi Francji Émile Loubetowi w 1903 r. przez burmistrza Londynu. Ofiarowanie przedmiotu wykonanego przez Goldsmiths and Silversmiths Company poprzedzało zawarcie układu "entente cordiale" 8 kwietnia 1904 r. pomiędzy Francją i Wielką Brytanią. Historyczne porozumienie zakończyło odwieczne spory kolonialne, umożliwiło też uformowanie sojuszu podczas I wojny światowej.

ZOBACZ: Średniowieczny skarb na polu kukurydzy. Mógł należeć do księżniczki

Becker, zafascynowany historią porozumienia, postanowił w nietypowy sposób uczcić jego 117. rocznicę. Wspólnie z autorem zagadek Vincenzo Biancą, historykiem, autorem bestsellerów Stephenem Clarkiem oraz pisarką Pauline Deysson, napisał i zilustrował książkę "The Golden Treasure of The Entente Cordiale" ("Złoty Skarb Entente Cordiale" - red.). Osoba, która rozwiążę wszystkie dziewięć zagadek zawartych w publikacji, odkryje lokalizację klucza do skarbu - szkatułki sprzed ponad 100 lat, wartej ok. 750 tys. euro.

Dwie części klucza

"Każda zagadka stworzona przez Vincenzo Biancę składa się z ilustracji autorstwa Michela Beckera i tajnego tekstu ukrytego w towarzyszącej powieści "The Tale of the Edrei napisanej przez Paulinę Daysson. Każda zagadka napisana jest wierszem, w której brakuje części tekstu. By znaleźć brakujące wyrazy, gracz musi złamać kod na ilustracji" - przekazali autorzy.

I wrote the chapter on the history of the gold casket, the prize in this treasure hunt.

The Golden Treasure of the Entente Cordiale will be published on April 8.

(No I don’t know where the treasure is buried. )#treasurehunt #franceuk #gold pic.twitter.com/aDCFDCorXE — Stephen Clarke (@SClarkeWriter) March 20, 2021

Osoba, która jako pierwsza rozwiąże wszystkie dziewięć zagadek odkryje położenie jednego z dwóch części klucza do skarbu. Jedna połowa ukryta jest na terytorium Francji, druga na terytorium Wielkiej Brytanii. Zagadki prowadzą w inne miejsca w zależności od języka wydania.

"Można powiedzieć, że połączenie kluczy będzie wymagało nowego entente cordiale" - tłumaczą autorzy publikacji. Podkreślają jednak, że teoretycznie jest możliwe, że położenie obu fragmentów odkryje osoba posługująca się dwoma językami lub "zespół poszukiwaczy".

"Złota sowa" na wolności

Vincenzo Bianca, jeden z autorów książki przyznał, że za nietypowym pomysłem w całości stoi Michel Becker, który chciał "zachęcić ludzi do zgłębienia historii porozumienia". - Michel to artysta. Robi rzeczy, których niektóre osoby nie zrozumieją. Raczej na tym nie zarobi, ale ma nadzieję, że skarb uda się znaleźć. Dzięki poszukiwaniom ludzie zainteresują się historią. Osiągnie to, co chciał - zapewnił.

ZOBACZ: Skarb zakopany za leśniczówką. "To był strzał w dziesiątkę!"

Kolejny z autorów, Stephen Clarke, zaznaczył, że choć nie wie gdzie dokładnie ukryty jest skarb to na "własne oczy" widział szkatułkę. - Solidny kawał złota. Jestem szczerze zdziwiony, że nie jest w posiadaniu muzeum lub państwa francuskiego. Nie ma jednak obaw, że ktokolwiek będzie chciał go odebrać - zapewnił.

To nie pierwsze "poszukiwanie skarbów", które organizuje Becker. W 1993 r. zilustrował książkę Maxa Valentine'a "The Hunt for The Golden Owl". Rozwiązanie 11 zagadek miało doprowadzić do miejsca ukrycia tytułowej "złotej sowy" wyrzeźbionej przez artystę. Do tej pory jednak nikt nie rozwiązał wszystkich łamigłówek - Valentine zmarł w 2009 r., a dokładne położenie 15 kg rzeźby wartej ok. 150 tys. euro przekazał swojemu prawnikowi.

WIDEO - 15 lat od śmierci Stanisława Lema. Rozmowa o życiu i twórczości wybitnego pisarza Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

bas/zdr/ "The Guardian"/Polsatnews.pl