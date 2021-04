Labrador rzucił się na reporterkę podczas relacji na żywo. Pies uciekł z mikrofonem [WIDEO]

Relacja na żywo przerwana przez psa. Labrador wyrwał mikrofon reporterce, która w Moskwie mówiła na żywo o tym, jaka pogoda przewidywana jest w mieście. Wideo z nietypową prognozą trafiło do internetu, obejrzało je w krótkim czasie pół miliona ludzi. "Kuriozalny" wypadek podała telewizja Mir24, która zapowiedziała reportaż o życiu zwierzaka, który zaistniał w mediach.

Do niecodziennego zdarzenia doszło podczas połączenia na żywo z reporterką, które nadawała na antenie rosyjska stacja Mir24. Nadieżda Sierjożkina miała przedstawić prognozę pogody na najbliższe dni. Gdy ze studia padło pytanie o to, kiedy mieszkańcy stolicy Rosji będą mogli założyć lżejsze ubiory, do reporterki podbiegł pies.

Pies złapał w zęby mikrofon

"Do regionu stołecznego zawitała wiosna, a termometry będą w tym tygodniu pokazywać do 8 stopni Celsjusza powyżej zera" - zdążyła powiedzieć dziennikarka.

W następnej chwili zwierzę skoczyło w górę, złapało mikrofon zębami i zaczęło z nim uciekać. Stacja nie przerwała połączenia. Słychać jak reporterka krzyczy "Stój! Do nogi!". Widać także jak pies oddala się z mikrofonem, a za nim biegnie pracownica kanału.

Wtedy połączenie zostało przerwane, a prognozę przedstawiła prezenterka ze studia. Po krótkim czasie Nadieżda Sierjożkina wróciła z połączenie na żywo. Na ekranach pojawiła się wraz z czworonogiem, który zabrał jej odzyskany już mikrofon. "Właścicielka powiedziała nam, że pies-chuligan ma na imię Martin" - wyjaśniła prezenterka kanału.

WIDEO - Wszystko działo się na żywo na oczach widzów

Bohater internetu podaje łapę

"Daj łapę" - powiedziała do zwierzęcia Nadieżda Sierjożkina, a labrador chętnie posłuchał.

Telewizja zacytowała internautów, którzy odnieśli się do tego zdarzenia: "pewnie głodny był", "na pewno chciał się tylko zapoznać".

"Za kilka dni Nadieżda Sierjożkina pojedzie w gości do swojego nowego przyjaciela" - zapowiedziała prezenterka kanału Mir24. "Reportaż na ten temat obowiązkowo pokażemy na naszej antenie" - dodała.

WIDEO - Szerszą relację z incydentu w Moskwie można obejrzeć na YouTube

