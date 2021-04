Wielkanoc w reżimie sanitarnym. "Ponad 12,5 tys mandatów"

- Okres świąt to zawsze czas wzmożonej pracy policjantów, ale nie odnotowaliśmy większych incydentów czy masowego łamania obostrzeń - podkreślał sierż. sztab. Mariusz Kurczyk z Komendy Głównej Policji. Dodał, że codziennie w czasie Wielkanocy na ulice wychodziło 20 tys. funkcjonariuszy.

1600 wniosków do sądu

- Wystawiliśmy ponad 12,4 tys. mandatów osobom niespełniającym wymogu osłaniania ust i nosa, wydaliśmy 780 pouczeń oraz skierowaliśmy 1600 wniosków o ukaranie do sądu - podsumowywał okres świąt.

Jak mówił, policyjne patrole zwracały uwagę nie tylko na maseczki. Funkcjonariusze sprawdzali także, jak wygląda przestrzeganie reżimu sanitarnego w czynnych obiektach handlowych. - Tych kontroli było przeprowadzonych 15,5 tys., to także 7 tys. kontroli w środkach transportu publicznego - dodał.

Podkreślał, że poważnych naruszeń nie odnotowano. - Dwa dni świąteczne, to czas kiedy społeczeństwo zastosowano się do zasad by ograniczyć przemieszczenie się - zaznaczał.

- W zdecydowanej większości słowa uznania za przestrzeganie ograniczeń, nikogo nie trzeba przekonywać, że tylko środkami samokontroli wrócimy do normalności - dodał Kurczyk.

