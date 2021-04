Zamknięte salony fryzjerskie. Profesjonalistka radzi, jak ostrzyc się w domu

Mniej niż co 10 uczestnik badania przyznał, że dostosował się do wytycznych. Ponad połowa stwierdziła, że zawiesi działalność, gdy tylko otrzyma pomoc z tarczy antykryzysowej. 36,6 proc. przedstawicieli branży fryzjerskiej twierdzi, że będą pracować mimo zakazu, bez względu na to, czy dostaną pomoc od rządu czy nie.