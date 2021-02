W lasach i na zamarzniętych jeziorach. Fryzjerzy pracują pomimo obostrzeń

Cała Europa walczy z koronawirusem. Władze w wielu krajach wprowadziły szereg restrykcji mających na celu zmniejszenie liczby zakażeń. Łotwa zamknęła m.in. salony fryzjerskie i spa. Działalność zakładów jest zawieszona od 21 grudnia.

Kontakty na zewnątrz ograniczono do maksymalnie dwóch osób, dlatego fryzjerzy przyjmują jednego klienta. Postanowili zaprotestować i przenieść swój fach do zaśnieżonych lasów oraz na zamarznięte jeziora, gdzie kontynuują działalność w czasie lockdownu.

Cold cut.@AFP's Gints Ivuskans photographs a hairdresser working on a client on a frozen Lake Babelitis while a swimmer takes a dip in an ice hole in Riga, Latvia. With salons closed due to the pandemic, hairdressers have had to improvise to earn a living pic.twitter.com/iJkDEdWjUK