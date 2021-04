Szczepienia w Polsce. Konflikt między Niedzielskim a Dworczykiem?

W programie "Debata Dnia" politycy rozmawiali na temat czwartkowego zamieszania z rejestracja na szczepienia. Dyskusja dotyczyła również tego, czy między ministrem zdrowia Adamem Niedzielski a ministrem Michałem Dworczkiem, który jest pełnomocnikiem rządu ds. szczepień narasta konflikt.

Konflikt między ministrami?

- Według mnie tli się, a może nawet już jest wielki konflikt między ministrem Niedzielskim a ministrem Dworczykiem. Widzę, że ewoluuje podejście do systemu szczepień, a na kanwie tej ewolucji i dopuszczania do szczepień np. farmaceutów, zrodził się konflikt między ministerstwem zdrowia a pełnomocnikiem rządu do spraw szczepień - powiedział poseł PSL Dariusz Klimczak.