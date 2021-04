Zamieszanie wokół zapisów na szczepienia. Konferencja Michała Dworczyka [OGLĄDAJ] od 13:30

- O godz. 13:30 odbędzie się konferencja prasowa szefa KPRM, pełnomocnika rządu ds. szczepień Michała Dworczyka, na tej konferencji będzie można zadać szczegółowe pytania dotyczące programu szczepień" - oświadczył Müller podczas czwartkowej konferencji szefa rządu.

Wcześniej w czwartek Dworczyk poinformował, że dla osób w wieku 40-59 lat, które wypełniały od stycznia formularz deklarując gotowość do zaszczepienia się, zostały wystawione e-skierowania i otworzono możliwość do rejestracji na konkretny termin szczepienia. Jak podał to grupa licząca ponad 600 tys. osób.

ZOBACZ: Dworczyk: wstrzymujemy zapisy na szczepienia 40-latków, doszło do usterki. Przepraszamy

Przyznał jednocześnie, że z powodu usterki systemu, część osób w wieku 40-59 lat rejestrowały się na kwietniowe terminy szczepień. Dlatego - mówił - na kilka godzin zostaje wstrzymana rejestracja; potem do każdej takiej osoby zadzwoni konsultant lub automat proponując termin w drugiej połowie maja.

zdr/ polsatnews.pl