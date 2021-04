Symboliczne poświęcenie pokarmów. Przesłanie na Wielkanoc [OGLĄDAJ] o g. 12

- Wiadomo, że to nie jest to samo jakbyśmy byli tak fizycznie w świątyni, ale gdy się nie ma co się lubi, to się lubi co się ma - powiedział proboszcz świątyni Opatrzności Bożej ks.Tadeusz Aleksandrowicz.

Proboszcz zachęcał do odpowiedniej oprawy przy "domowym święceniu". - Zapraszam do tego, żeby potraktować to tak, jakbyśmy byli przy samym poświęceniu, a więc może nawet ubrać się w odpowiedni sposób. Chodzi o to, żeby rzeczywiście była ta łączność duchowa - mówił ks. Aleksandrowicz.

O pozostanie w domach apelował również ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski, prezes Fundacji im. Brata Alberta. - Sytuacja jest absolutnie szczególna, można ją porównać wyłącznie do wojny, gdzie giną ludzie, gdzie jest zagrożenie - i faktycznie można znaleźć różne rozwiązania, czyli modlitwę w domu wspólną z rodziną, nawet jeśli ktoś jest samotny. Znam takie sytuacje, że ludzie wspólnie do siebie dzwonią, odmawiają wspólnie różaniec, bądź poświęcenie pokarmu w domu - wyjaśniał.

- Patrząc po chrześcijańsku trzeba tutaj zachowywać rygory dlatego, że w imię miłości bliźniego nie możemy stać się przyczyną zakażenia - podkreślał ks. Isakowicz-Zaleski.

grz/Polsatnews.pl/Polsat News