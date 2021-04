Ruch na Kanale Sueskim rozładowany. Ostatnie statki przepłynęły

Przewożący towary na trasie Azja-Europa 400-metrowy kontenerowiec Ever Given, pływający pod panamską banderą i będący własnością japońskiej firmy Shoei Kisen, 23 marca obrócił się bokiem i osiadł na mieliźnie w jednopasmowym odcinku Kanału Sueskiego, ok. 6 km od jego południowego wejścia, w pobliżu Suezu.

ZOBACZ: Kontenerowiec Ever Given przestał blokować Kanał Sueski

Suez Canal Authority (SCA) said that all 422 ships stranded by the grounding of the giant container ship Ever Given passed through the canal by Saturday, ending the backlog caused by the blockage. https://t.co/jooSkBe97s