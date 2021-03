Kontenerowiec Ever Given przestał blokować Kanał Sueski

Kontenerowiec Ever Given, który od blisko tygodnia blokował Kanał Sueski, został sprowadzony z powrotem na tor wodny i obecnie płynie na północ. Żegluga w kanale zostanie wkrótce przywrócona - poinformował w poniedziałek w oświadczeniu Zarząd Kanału Sueskiego (SCA).

Jak pisze agencja Reutera, całkowite uwolnienie kontenerowca z mielizny potwierdzają też naoczni świadkowie, a także lokalne media.

23 marca pływający pod panamską banderą Ever Given obrócił się bokiem i osiadł na mieliźnie w jednopasmowym odcinku Kanału Sueskiego, ok. 6 km od jego południowego wejścia, w pobliżu Suezu.



W poniedziałek wczesnym rankiem morska agencja transportowa Inchcape Shipping Services podała, że Ever Given został z powodzeniem ściągnięty z mielizny ok. godz. 4.30 czasu lokalnego i został zabezpieczony.