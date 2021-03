"Legalna Aborcja Bez Kompromisów". Lewica zbiera podpisy pod projektem ustawy

Zbieramy podpisy pod obywatelskim projektem ustawy Legalna Aborcja Bez Kompromisów; oznacza to, że nie stawiamy kobiecie żadnych warunków, by musiała konsultować z przełożonym, księdzem bądź mężem przeprowadzenia zabiegu przerywania ciąży do 12 tygodnia jej trwania - mówiły posłanki Lewicy.

- Bez kompromisów oznacza, że nie stawiamy kobiecie żadnych wygórowanych warunków takich, żeby się mogła musieć konsultować z przełożonym swoim w pracy, księdzem bądź mężem po to, żeby móc przeprowadzić zabieg przerywania ciąży do 12 tygodnia jej trwania - podkreśliła na poniedziałkowym briefingu posłanka Anna Maria Żukowska.

W jej ocenie, "do 12 tygodnia trwania ciąży kobieta ma prawo podjąć tę decyzję suwerennie i bez żadnych innych obostrzeń".

- Dzisiaj będziemy o to walczyć, wczoraj o to walczyłyśmy, i będziemy o to walczyć do tej pory, aż wreszcie uda się dać Polkom takie prawa, jakie ma większość Europejek. I takie jak wywalczyły niedawno Argentynki, a jeszcze wcześniej Irlandki - powiedziała Żukowska.

- To się stanie. W Polsce wreszcie kobiety będą miały pełnię praw reprodukcyjnych. Nie poddamy się - dodała.

Inna posłanka Lewicy Paulina Piechna-Więckiewicz podkreśliła, że dzisiaj kobiety muszą bronić nie tylko swoich praw do decydowania o własnym ciele. - Dzisiaj musimy bronić prawa kobiet do tego, żeby protestować przeciwko odbieraniu nam naszych praw - zaznaczyła posłanka Lewicy.

- Przeciwko temu, że nie pozwala nam się protestować, że wszyscy faszyści mogą sobie biegać w kółko po całej Warszawie, ale kiedy kobiety wychodzą i mówią »nie chcemy rodzić dzieci, które za chwilę umrą« są spisywane przez policję, stają przed sądami, młodzi ludzie mają kuratorów - dodała Piechna-Więckiewicz.

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego

Zgodnie z obowiązującą od 1993 r. Ustawą o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego oraz warunkach dopuszczalności przerywania ciąży aborcja jest obecnie możliwa w dwóch przypadkach - gdy ciąża zagraża życiu lub zdrowiu kobiety oraz gdy powstała w wyniku czynu zabronionego (np. gwałtu lub kazirodztwa).

To skutek wyroku Trybunał Konstytucyjny, który uznał za niezgodną z ustawą zasadniczą trzecią przesłankę z ustawy, która pozwalała na przerywanie ciąży ze względu na ciężkie i nieodwracalne uszkodzenie płodu. Wraz z publikacją wyroku 27 stycznia przepis ten przestał obowiązywać

