Czy ciężarne powinny się szczepić? Lekarze zbadali, czy matki przekazują przeciwciała noworodkom

Kobiety ciężarne i karmiące były wyłączone ze wstępnych badań szczepionek na Covid-19 – podkreślają autorzy badań. Dlatego wciąż brakuje jednoznacznych wytycznych co do tego, czy można je szczepić. Zespół uczonych przebadał więc 131 kobiet, porównując ciężarne i karmiące z grupami kontrolnymi tych, które nie przyjmowały szczepionki oraz takich, które w ciąży przeszły zakażenie koronawirusem. Badania dotyczyły dopuszczonych do użytku szczepionek RNA, czyli tych Pfizera i Moderny.

Szczepienie ciężarnych: przebadano niewielką grupę

W badaniach wzięło udział 131 kobiet, z czego 84 były w ciąży, 31 karmiło piersią, a pozostałe 16 stanowiło grupę kontrolną. Warto podkreślić, że to niewielka grupa, pozwalająca jednak wyciągać pierwsze wnioski i myśleć o dalszych badaniach.

Badano poziom przeciwciał we krwi badanych i w mleku, które produkowały matki karmiące. Próbki do badań pobierano po drugiej szczepionce, 2-6 tygodni po jej podaniu oraz przy porodzie. Badano też krew pępowinową dzieci.

Szczepienie ciężarnych: ważny jest moment

Badania wskazały, że kobiety ciężarne reagują na szczepionkę tak samo jak te, które nie są w ciąży. Przeciwciała były też przekazywane noworodkom. Najniższy poziom przeciwciał stwierdzono u dziecka, którego matka została przebadana między pierwszą a drugą dawką, ale już kilkanaście dni po pierwszym zastrzyku. Może się więc okazać, że z punktu widzenia odporności dziecka ważne jest, by przyjąć dwie dawki szczepionki i że odporność rośnie z czasem.

Badacze podkreślają, że poziom odporności u zaszczepionych ciężarnych i dzieci jest większy niż w wypadku przechorowania covidu. Odporność przekazywana jest zarówno przez łożysko, jak i przez mleko matki.

Badania opublikowane zostały w AJOG – American Journal of Obstetrics and Gynecology. To pierwsze wyniki – tzw. pre-proof – ale takie, które zostały już zrecenzowane przez innych naukowców.

