Choć prawie każdy Polak wie, czym jest autyzm, w naszym społeczeństwie funkcjonuje wiele stereotypów na temat osób w spektrum. Największym mitem wciąż jest, że mogą go wywoływać szczepienia - mówi Tomasz Michałowicz, prezes Fundacji JiM. 2 kwietnia przypada Światowy Dzień Świadomości Autyzmu. To dobra okazja, by poznać świat osób cierpiących na to zaburzenie oraz ich potrzeby.