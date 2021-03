W piątek rodzina Kimballów, w tym 4-letni Carter, który zmaga się z autyzmem, poleciała z Arkansas do bliskich w Las Vegas. Wybrali linie lotnicze Spirit Airlines. Wtedy załoga samolotu nie miała zastrzeżeń, że ich dziecko nie nosi maseczki. Inaczej stało się w drodze powrotnej.

Jak stwierdziła Callie Kimball, jej syn ma specjalne zaświadczenie od lekarza stwierdzające, że jest zwolniony z zasłaniania nosa i ust. - Za każdym razem, gdy nosi maskę, wstrzymuje oddech albo zaczyna wariować; boję się, że zrobi sobie wtedy krzywdę - mówiła, cytowana przez amerykańską stację CBS.

To jednak nie wystarczyło pracownikom Spirit Airlines. W poniedziałek, gdy rodzina usiadła na swoich miejscach w samolocie do ich stanu, zażądali, by 4-latek założył maseczkę pod groźbą wyrzucenia z pokładu.

- On jest niepełnosprawny, chroni go prawo. Odpowiedzieli: "Nie, nie, nie, autyzm nie jest niepełnosprawnością" - wspomina kobieta.

Przewoźnik: nie akceptujemy zwolnień lekarskich

Jak przypomniała Callie Kimball, pasją jej dziecka są samoloty. - Siedział cicho na swoim miejscu i wyglądał przez okno, a stewardessa mówiła: "Wysiadaj!". Teraz jest tak zrozpaczony, że chce wyrzucić swoją kolekcję lotniczych zabawek - powiedziała.

Ostatecznie rodzina wróciła do domu lotem innego operatora, który zaakceptował medyczne dokumenty Cartera. Kimballowie chcą jednak zwrotu pieniędzy za bilety, z których nie mogli skorzystać w Spirit Airlines.

Wywołany do tablicy przewoźnik argumentował w CBS, że jego polityka "nie przewiduje zwolnień lekarskich". - Nasza załoga wyjaśniła to tej rodzinie; nie kwestionowała stanu zdrowia 4-latka - przekazała firma.

Wolność od maseczek tylko dla najmniejszych dzieci

Jak dodały linie lotnicze, maseczek nie muszą nosić jedynie dzieci do 2. roku życia, a ponadto, o tym epidemicznym obowiązku przypominają pasażerom m.in. podczas procesu rezerwacji biletu.

- Rozumiem, że Covid-19 istnieje i konieczne są środki ostrożności, ale mój syn jest niepełnosprawny - skomentowała Callie Cimball.

