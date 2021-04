"Powinien trafić do więzienia". Politycy komentują zachowanie byłego senatora PiS

Całe zdarzenie zostało zarejestrowane przez świadka. Na filmie widać, jak mężczyzna przywiązuje sznurkiem psa do samochodu i rusza autem. Zwierzę początkowo biegnie, ale później nie nadąża za jadącym samochodem. Przewraca się i jest wleczone za pojazdem.

61-letni Waldemar B. usłyszał w piątek zarzut znęcania się nad psem ze szczególnym okrucieństwem. Prokuratura Rejonowa w Kościerzynie złożyła wniosek do sądu o areszt dla byłego senatora PiS.

- Mężczyzna nie przyznał się do postawionego mu zarzutu. Składając wyjaśnienia przedstawił odmienne motywy swojego zachowania - poinformowała rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej Grażyna Wawryniuk.

"Zasługuje na potępienie"

O sprawie byłego senatora dyskutowali goście "Debaty Dnia" w Polsat News.

- Sądzę, że tego pana ktoś powinien potraktować w ten sam sposób - powiedział wiceminister klimatu i środowiska Jacek Ozdoba. - Oczywiście nie nawołuję do tego, żeby ktoś komuś coś zrobił, bo to nie o to chodzi - zaznaczył.

- Budzą się we mnie emocje i postaram się ugryźć w język, ale według mnie ten człowiek powinien trafić do więzienia - dodał.

- Nie wyobrażam sobie, że można być taką bestią. Zastanawiam się czy tu nie występują problemy z psychiką, bo każdy kto w ten sposób krzywdzi zwierzęta, zasługuje na największe potępienie - stwierdził.

WIDEO: Fragment programu "Debata Dnia"

"Zachował się jak zwyrodnialec"

W podobnym tonie o zachowaniu Waldemara B. wypowiedzieli się również Katarzyna Piekarska i Miłosz Motyka.

- Dla mnie to jest niepojęte, co taki człowiek ma w głowie, skoro robi coś takiego innej czującej istocie - powiedziała posłanka KO. - Zgadzam się z panem ministrem Ozdobą, że powinien za to trafić na długie lata do więzienia - dodała.

- Takie zachowania powinny być tępione z najwyższą surowością. Były senator PiS zachował się jak zwyrodnialec - stwierdził rzecznik PSL. - Nie ma miejsca dla takich osób w życiu publicznym, a tym bardziej w polityce - dodał.

- To będzie nauczka dla wszystkich, niezależnie od tego czym się zajmują, że zwierzęta trzeba traktować dobrze - stwierdził.

dk/ml//Polsat News/Polsatnews.pl