Sprawa Waldemara B. Na posesji byłego senatora PiS znaleziono zwłoki psa

Były senator PiS Waldemar B. jest podejrzewany o znęcanie się nad psem ze szczególnym okrucieństwem. Miał ciągnąć zwierzę przywiązane do haka w samochodzie. Podczas przeszukania posesji byłego parlamentarzysty policjanci znaleźli dwa psy - jeden, niemający żadnych obrażeń, trafił pod opiekę pracowników schroniska. Drugie zwierzę było martwe.

Na filmie, który otrzymała policja widać, jak mężczyzna przywiązuje sznurkiem psa do samochodu i rusza autem. Zwierzę początkowo biegnie, ale później nie nadąża za jadącym samochodem. Przewraca się i jest wleczone za pojazdem.

Film został rejestrowany przez kierowcę, który jechał za autem Waldemara B. i przesłany mailem na policję 30 marca br. Funkcjonariusze ustalili, że osobą podejrzewaną o znęcanie się nad zwierzęciem jest 61-letni Waldemar B.

ZOBACZ: Powinniśmy karać bardzo dotkliwie za znęcanie się nad zwierzętami - Rozenek w "Debacie Dnia"

- W czwartek mężczyzna podejrzewany o znęcanie się nad psem został zatrzymany przez funkcjonariuszy. Obecnie trwają w tej sprawie czynności - powiedziała p.o. oficera prasowego Komendy Powiatowej Policji w Kościerzynie Dominika Polak. Za znęcanie się nad zwierzęciem ze szczególnym okrucieństwem grozi do 5 lat więzienia.

Będzie przesłuchany przez prokuraturę

Policja w piątkowym komunikacie poinformowała, że w trakcie przeszukiwania posesji B. zabezpieczono psa należącego do zatrzymanego mężczyzny, który trafił pod opiekę pracowników schroniska. Zwierzę nie miało jednak żadnych obrażeń.

W trakcie pracy nad sprawą na jednej z posesji funkcjonariusze znaleźli truchło innego psa, które zostało przekazane do badań sekcyjnych. Policjanci weryfikują, czy znalezione ciało zwierzęcia jest tym, które zostało zarejestrowane na nagraniu.

Jak informuje Radio Gdańsk, przesłuchanie Waldemara B. w prokuraturze ma odbyć się w piątek po południu.

- Zahaczyłem go na smyczy o hak, oczywiście. Tylko tyle. (...) Mam zwierzęta od 40 lat, kocham zwierzęta, nawet w adopcje koty wziąłem - powiedział Waldemar B. serwisowi Interia. - Pies wydostał się poza ogrodzenie, szukałem go, odnalazłem i po prostu doprowadziłem go na swoją posesję. Pies biegł, krokiem sobie szedł - wyjaśniał.

Sprawca to były senator PiS

Waldemar B., to znany na Kaszubach lokalny polityk. W wyborach parlamentarnych w 2015 uzyskał mandat senatora z ramienia PiS. W lutym 2018 r., po serii antysemickich wpisów w mediach społecznościowych, został zawieszony przez prezesa Jarosława Kaczyńskiego w prawach członka PiS i został senatorem niezrzeszonym. W wyborach 2019 r. starał się o reelekcję z własnego komitetu wyborczego, ale nie dostał się do parlamentu.

ZOBACZ: Ziobro chce dożywocia ws. oprawców dzieci z Drawska, skazanych za gwałty, tortury i próbę zabójstwa

- Na coś takiego nie ma miejsca wśród cywilizowanych ludzi; liczę na profesjonalne działanie prokuratury i sprawiedliwy wyrok - podkreślił wicerzecznik PiS Radosław Fogiel, komentując sprawę zatrzymania b. senatora.

Odnosząc się do tych doniesień, napisał też na Twitterze: "Na coś takiego nie ma miejsca wśród cywilizowanych ludzi. Bez znaczenia - senator czy nie, były czy obecny, z PiS, PO czy skądkolwiek. Liczę na profesjonalne działanie prokuratury i sprawiedliwy wyrok".

WIDEO - Amantadyna. Ruszają badania kliniczne kontrowersyjnego leku przeciw Covid-19 Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

zdr/sgo/ polsatnews.pl