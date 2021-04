YouTube ukryje licznik przycisku "Nie lubię". Po to, by było mniej hejtu

Platforma społecznościowa poinformowała w środę, że niektórzy użytkownicy nie będą mieli podglądu liczby klikniętych "kciuków w dół" symbolizujących reakcję dezaprobaty. Ten ruch jest "odpowiedzią na kreowanie pozytywnego feedbacku i zwalczaniem hejtu".

Co istotne - funkcji "łapek w dół" nie usunięto. Odbiorcy wciąż mogą wyrażać przez to swoją opinię, a twórcy - niepublicznie - widzieć tego statystyki.

YouTube ma nadzieje, że zmiana przyniesie więcej pozytywnych skutków i skutecznie zniechęci internetowych hejterów do działania.

👍👎 In response to creator feedback around well-being and targeted dislike campaigns, we're testing a few new designs that don't show the public dislike count. If you're part of this small experiment, you might spot one of these designs in the coming weeks (example below!). pic.twitter.com/aemrIcnrbx