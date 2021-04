Tauron ma nowego prezesa. "Zielony zwrot musi być przyspieszony"

Po rezygnacji Ignacoka obowiązki prezesa Taurona pełnił wiceprezes ds. finansowych Marek Wadowski. Nowy prezes został wyłoniony w postępowaniu konkursowym, przeprowadzonym w marcu przez radę nadzorczą.

Informację o powołaniu nowego prezesa Grupa Tauron podała krótko po zakończeniu czwartkowej konferencji prasowej, podczas której podsumowano wyniki finansowe Grupy Tauron w ubiegłym roku. Prezentacji wyników dokonał - jeszcze jako pełniący obowiązki prezesa spółki - wiceprezes Marek Wadowski.

Paweł Strączyński: nazwisko było "na giełdzie"

Nazwisko nowego prezesa już od kilku tygodni pojawiało się w mediach na nieformalnej giełdzie kandydatów na szefa Grupy Tauron. Dziennik Gazeta Prawna wskazywał m.in., iż ewentualna nominacja Pawła Strączyńskiego oznaczałaby zbliżenie personalne i dobrą współpracę z PGE, co może być ważne w kontekście możliwych zmian w strukturze energetyki. Chodzi o analizowane obecnie przez resort aktywów państwowych wyłącznie z grup energetycznych do odrębnego podmiotu ich aktywów węglowych.

Wiceminister aktywów państwowych Artur Soboń, pytany w marcu w Katowicach o potencjalne "zbliżenie personalne" PGE i Taurona w kontekście wyboru nowego prezesa spółki, zapewnił, że resort aktywów nie pracuje nad połączeniem obu firm, a prowadzone analizy dotyczą jedynie wydzielenia aktywów węglowych z grup energetycznych (także Taurona i PGE) do odrębnego podmiotu.

Nazwisko Strączyńskiego jako nowego prezesa Taurona nieoficjalnie wymieniali także związkowcy z energetycznego koncernu, którzy w ostatnim czasie kilkakrotnie występowali w obronie dotychczasowej formuły działania Grupy Tauron.

Wcześniej wiceprezes ds. finansów

Paweł Strączyński od ponad roku pełnił funkcję wiceprezesa PGE ds. finansowych - w środę zrezygnował z tego stanowiska. Wcześniej był m.in. wiceprezesem Elektrociepłowni Wrocławskich Kogeneracja i wiceprezesem spółki Zower z grupy PGE Energia Ciepła. Pracował także w zarządach Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej i Spółki Energetycznej Jastrzębie, a następnie PGNiG Termika Energetyka Przemysłowa.

W zarządzie PGE Strączyński odpowiadał m.in. za departamenty kontrolingu, sprawozdawczości i podatków, ryzyka i ubezpieczeń, skarbu, oraz strategii IT. Nadzorował też spółki zależne PGE Systemy oraz Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Energia.

Nowy prezes Taurona jest absolwentem ówczesnej Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu (obecnie Uniwersytet Ekonomiczny), wyspecjalizowanym w sprawach finansów i bankowości, a także Master of Business Administration – Executive MBA o specjalności zarządzanie średnim i dużym przedsiębiorstwem. Zawodowo związany był również ze spółkami Protektor, Polską Grupą Biogazową, firmą Steinhoff International Holding i ASP Polska.

Tauron: "zielony zwrot" przyspieszy

- Zdajemy sobie sprawę, że potrzebujemy pilnej aktualizacji strategii, biorącej pod uwagę bieżące uwarunkowania rynkowe i sytuację wewnętrzną spółki. Tauron zasługuje na dynamiczny rozwój, a naszym zadaniem, jako nowego zarządu, jest stworzenie klarownych ram realizacji tego celu – powiedział prezes, cytowany w czwartkowym komunikacie Grupy Tauron.

Ogłoszony w 2019 r. tzw. zielony zwrot Taurona, którego źródła wytwórcze oparte są dziś głównie na węglu kamiennym, zakłada zwiększenie do blisko dwóch trzecich udziału źródeł nisko- i zeroemisyjnych w miksie wytwórczym do 2030 roku. Tylko do 2025 r. zaplanowane zostały inwestycje w farmy wiatrowe na lądzie (dodatkowe 900 MW), farmy fotowoltaiczne (dodatkowe 300 MW) oraz zaangażowanie w budowę morskich farm wiatrowych.

- Zielony zwrot zapoczątkowany w Tauronie musi być przyspieszony, a inwestycje w OZE zdynamizowane. Atutem Taurona jest dystrybucja oraz dobrze zorganizowana i efektywna sprzedaż. Jak widzimy w raporcie finansowym za 2020 r., oba te segmenty odpowiadają za 88 proc. EBITDA. Będziemy te atuty wykorzystywać, aby usprawnić zarządzanie i uzdrowić finansowo firmę - ocenił cytowany w komunikacie prezes Strączyński.

"Sytuacja finansowa wymaga szybkiej poprawy"

Jego zdaniem, pomimo rekordowej wartości EBITDA w 2020 roku (ponad 4,2 mld zł - PAP), "sytuacja finansowa spółki wymaga szybkiej poprawy, przede wszystkim jeśli chodzi o kwestie zadłużenia".

"Co prawda wskaźnik długu netto do EBITDA liczony na potrzeby kowenantów i ratingu pozostaje jeszcze na dosyć bezpiecznym poziomie, to realne zadłużenie do EBITDA powyżej 3x jest dalekie od komfortowego, zwłaszcza gdy spółka potrzebuje inwestycji umożliwiających jej transformację" – ocenił w komunikacie nowy prezes Taurona, który zapowiada zwiększenie możliwości pozyskiwania finansowania i odblokowanie potencjału rozwojowego spółki.

- Tauron potrzebuje zdecydowanych działań, aby zwiększyć możliwości finasowania zielonych inwestycji niezbędnych do dalszego rozwoju spółki. Moim celem jest zdynamizowanie działań oraz zbudowanie nowoczesnej firmy opartej na mocnych finansowych podstawach - zadeklarował cytowany w komunikacie prezes.

Podkreślił, że Tauron jest ważnym elementem sprawiedliwej transformacji energetycznej w Polsce. - Chcemy w niej aktywnie uczestniczyć we współpracy ze stroną społeczną. Przed nami istotne decyzje odnośnie aktywów węglowych, do których musimy przygotować spółkę – zadeklarował Strączyński, nawiązując do trwających w resorcie aktywów państwowych analiz, dotyczących ewentualnego wydzielenia aktywów węglowych grup energetycznych do odrębnego podmiotu. Sprzeciwiają się temu działające w Tauronie związki.

Wojciech Ignacok zrezygnował z powodów zdrowotnych

Poprzedni prezes Taurona Wojciech Ignacok, kierujący spółką od ponad siedmiu miesięcy, w lutym poinformował o swojej rezygnacji ze stanowiska z końcem lutego. Swoją decyzję motywował względami zdrowotnymi.

W zarządzie Taurona, obok nowego prezesa, pozostają dwaj wiceprezesi: odpowiedzialny za finanse Marek Wadowski (w ostatnim czasie także p.o. prezesa spółki) oraz wiceprezes ds. zarządzania majątkiem Jerzy Topolski.

50-letni Wojciech Ignacok - menadżer branży energetycznej i ciepłowniczej z wieloletnim doświadczeniem - został prezesem Taurona w połowie lipca zeszłego roku. Zastąpił odwołanego ze stanowiska Filipa Grzegorczyka, który kierował firmą przez blisko cztery poprzednie lata, od jesieni 2016 roku.

Tauron Polska Energia jest spółką dominującą w Grupie Tauron, dysponującym kapitałem własnym w wysokości ponad 19 mld zł oraz zatrudniającym przeszło 25 tys. pracowników. Grupa Tauron rocznie dostarcza ponad 50 terawatogodzin energii elektrycznej do ok. 5,7 mln odbiorców, głównie w południowej Polsce. Dominującym akcjonariuszem firmy jest Skarb Państwa.

pdb/PAP