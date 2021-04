System rejestracji szczepień przestał działać. Po "uwolnieniu" rejestracji

Były premier Marek Belka poinformował w czwartek na Twitterze, że system rejestracji na szczepienia przestał funkcjonować.

"Ta witryna jest nieosiągalna"

Po godzinie 9:00 w czwartek nie było możliwe połączenie z formularzem rejestracji na szczepienie na stronie szczepimysie.pacjent.gov.pl. System informował, że "Ta witryna jest nieosiągalna".

System padł, ale tylko ten wirtualny.

Ani się spisać, ani zarejestrować na szczepienie. Obecna władza nawet pierwszego kwietnia potrafi zepsuć ludziom humor. — Marek Belka (@profMarekBelka) April 1, 2021

W nocy ze środy na czwartek w mediach społecznościowych pojawiły się informacje, że niespodziewanie ruszyła rejestracja na szczepienia dla osób między 40. a 60. rokiem życia.

ZOBACZ: Szczepienia w Polsce. 40-latkowie mogą rejestrować się od czwartku

Stało się tak mimo zapowiedzi szefa Kancelarii Premiera i koordynatora ds. szczepień przeciw COVID-19 Michała Dworczyka, że 12 kwietnia rozpocznie się planowo szczepienie dla rocznika 1962, a przez dwa tygodnie będą ruszać rejestracje kolejnych roczników aż do urodzonych w 1973 roku, a prawdopodobnie dopiero w maju ruszą zapisy na szczepienia dla wszystkich chętnych.

Skierowanie dla pacjentów z formularzem

"Jeżeli ktoś wypełnił wcześniej formularz, otrzymał skierowanie" - usłyszał polsatnews.pl na infolinii NFZ. Informację potwierdził też sam Michał Dworczyk.

- W ostatnich dwóch dniach rejestracja dla osób powyżej 60. roku życia zwolniła, dlatego zdecydowaliśmy się otworzyć zapisy dla tych, którzy w styczniu zgłosili gotowość do rejestracji. Dziś w nocy zostały wystawione e-skierowania dla osób od 40. do 60. roku życia. Od rana dostają dziś SMS-y i telefony z propozycją umówienia się na konkretny termin - mówił koordynator programu szczepień w RMF FM.

Podobny komunikat przekazano na tweeterowym, rządowym koncie #SzczepimySie.

ZOBACZ: "Na pewno powyżej 30 tys.". Kraska o nowych zakażeniach



"Zapisy osób 60+ zwolniły. Dlatego, zgodnie z zapowiedziami, zdecydowaliśmy się na wystawienie skierowań dla osób młodszych, które wypełniły formularz zgłoszeniowy. Dziś zaczęliśmy również proces telefonowania do tych osób, z propozycją terminu" - poinformowano.

Zapisy osób 60+ zwolniły. Dlatego, zgodnie z zapowiedziami, zdecydowaliśmy się na wystawienie skierowań dla osób młodszych, które wypełniły formularz zgłoszeniowy pod adresem https://t.co/EAI6V332L5. Dziś zaczęliśmy również proces telefonowania do tych osób, z propozycją terminu. — #SzczepimySię (@szczepimysie) April 1, 2021

We wtorek premier Mateusz Morawiecki przypomniał deklarację rządu, że wykona 6 milionów szczepień do końca I kwartału, a do końca II kwartału "wykonamy łącznie 20 milionów szczepień". Premier informował, że do końca sierpnia szczepionki mają otrzymać "wszyscy, którzy będą chcieli się zaszczepić w Polsce".

WIDEO - "Interwencja". Pożyczyła pieniądze od samotnej kobiety. Zdobyła zaufanie, rat nie spłaca Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

hlk/grz/Polsatnews.pl