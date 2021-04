Kaczyński: "działanie wymiaru sprawiedliwości szkodzi narodowi". Zapowiada dalszą reformę

Jak podaje portal Niezależna.pl Jarosław Kaczyński podczas spotkania w serwisie Albicla.com był pytany przez Kluby "Gazety Polskiej" o kontynuację reformy sądownictwa.

ZOBACZ: TSUE odrzucił pytania prejudycjalne polskich sądów ws. systemu postępowania dyscyplinarnego

- Reforma sądownictwa była omawiana przez komitet bezpieczeństwa, na którego czele stoję. Wydaje się, że to jest projekt bardzo dobrze przygotowany, bardzo racjonalny. Nie mówię tu o szczegółach, bo przy legislacji istotne są szczegóły. To jeszcze nie było tak bardzo dokładnie analizowane. W moim przekonaniu (projekt - red.) powinien zostać podjęty, choć trzeba pamiętać również o kontekście polskim, jak i zewnętrznym" - odpowiedział prezes PiS.

"Wymiar sprawiedliwości szkodzi narodowi"

- Ale jesteśmy państwem suwerennym i mamy święte prawo, żeby zreformować wymiar sprawiedliwości, który rzeczywiście w tej chwili działa fatalnie, co bardzo szkodzi polskiemu państwu, a przez to polskiemu społeczeństwu, narodowi. I dlatego podejmiemy ten wysiłek. A jak to będzie wyglądało, to na pewno zostaną państwo poinformowani, bo będzie to poprzedzone odpowiednią dyskusją - mówił.

ZOBACZ: Reforma sądów. "W negocjacjach z UE nie można być miękiszonem"

Zapewniał, że wszystkie zmiany będą wprowadzane z poszanowaniem dla zasad praworządności. "Jeżeli chodzi o wszystkie reguły, które są związane z praworządnością, z bezwzględnym wymogiem niezawisłości sądownictwa, to wszystkie one będą całkowicie przestrzegane. Ale niezawisłość sądownictwa musi oznaczać tu także przestrzeganie prawa, przestrzeganie ustaw. Z tym jest bardzo różnie i to też będzie uwzględnione" - powiedział Jarosław Kaczyński

WIDEO - "Raport": co było w "szczepionce" sprzedanej dziennikarzom? Wyniki są zaskakujące Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

pdb/PAP