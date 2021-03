Opozycja chce raportu od Kaczyńskiego. "Od miesiąca nie zabrał głosu"

Szef klubu KO Cezary Tomczyk wezwał we wtorek wicepremiera Jarosława Kaczyńskiego do przedstawienia w Sejmie informacji o stanie bezpieczeństwa państwa. Lewica zaapelowała zaś do premiera Mateusza Morawieckiego o debatę ws. Krajowego Planu Odbudowy.

Po wznowieniu we wtorek rano posiedzenia Sejmu wniosek o przerwę w obradach złożył szef klubu KO. Tomczyk wezwał wicepremiera i prezesa PiS do przedstawienia po wnioskowanej przerwie informacji o obecnym stanie bezpieczeństwa państwa.

- Co robił wicepremier ds. bezpieczeństwa w ciągu ostatniego miesiąca? - pytał Tomczyk. - Widzę tylko pusty fotel. Pan premier Kaczyński od miesiąca nie zabrał głosu - podkreślił, wskazując na sejmowe ławy polityków Zjednoczonej Prawicy i miejsce Kaczyńskiego.

Tomczyk: "kiedy trzeba, to was nie ma"

Mówił też o złej sytuacji służby zdrowia, brakach w zespołach ratunkowych i niedoborze sprzętu w szpitalach. - Jak wygląda dzisiaj stan państwa? Stan państwa wygląda dzisiaj jak ten fotel - mówił. - Kiedy przychodzi do tego, że tę całą władzę można wykorzystać do walki z koronawirusem, to was nie ma, a państwo sypie się na waszych oczach - zwracał się Tomczyk do polityków koalicji rządzącej.

Poseł Lewicy Dariusz Wieczorek złożył natomiast wniosek o odroczenie obrad do 6 kwietnia, by premier przedstawił wtedy w Sejmie Krajowy Plan Odbudowy. Apelował, by KPO był przedmiotem debaty i głosowania w parlamencie. - To dokument, który będzie dzielił środki finansowe do 2026 r. i w tej sprawie musi być konsensus polskiego parlamentu i wszystkich sił politycznych - podkreślał polityk. Jego zdaniem KPO jest obecnie nie do zaakceptowania, ponieważ m.in. nie przyznaje samorządom wystarczającej roli.

Rober Winnicki z Konfederacji mówił z kolei o ratyfikacji Funduszu Odbudowy, z którego KPO ma być finansowany. - Dziś musimy odpowiedzieć na pytanie (...) kto jest za Polską suwerennością, a kto prawo stanowienia podatków, zaciągania długów chce cedować na Brukselę - powiedział. Jego zdaniem, ratyfikacja Funduszu Odbudowy byłaby oddaniem UE "kolejnego elementu suwerenności", po m.in. energetyce.

Gill-Piątek: "wprowadźmy stan klęski żywiołowej"

Winnicki apelował, by termin obrad Sejmu, podczas których ma odbyć się debata i głosowanie nad ratyfikacją został wyznaczony z dużym wyprzedzeniem. - Mam nadzieję, że będziemy podejmować decyzję o ratyfikacji większością 2/3 głosów. To jest kwestia suwerenności, niepodległości Polski. Będzie ważyła nie na lata, a na dekady - mówił Winnicki.

Posłanka Polski 2050 Hanna Gill-Piątek zaapelowała natomiast o dodanie do harmonogramu obrad punktu dotyczącego projektu uchwały, w której Sejm wzywa premiera do wprowadzenia stanu klęski żywiołowej. - W tej chwili przedsiębiorcy nie mogą domagać się odszkodowań. Jako rząd planujecie wprowadzenie większych obostrzeń, a nie macie do tego podstaw prawnych, grozicie niezgodnym z konstytucją zakazem przemieszczania się - mówiła posłanka. Jej wniosek został uznany, jako nieformalny i nie był poddany pod głosowanie.

Sejm głosował natomiast wnioski o przerwę i odroczenie obrad. Oba zostały odrzucone.

pdb/PAP/Polsatnews.pl