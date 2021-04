Dentyści, pielęgniarki czy położne będą szczepić Polaków. Opublikowano nowelizację ustawy

Rozszerzenie kręgu osób z zawodów medycznych uprawnionych do przeprowadzania badania kwalifikacyjnego do szczepienia przeciw COVID-19 zakłada nowelizacja ustawy, którą w czwartek wieczorem opublikowano w Dzienniku Ustaw.

Nowelizacja ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi zakłada rozszerzenie kręgu osób z zawodów medycznych uprawnionych do przeprowadzania badania kwalifikacyjnego do szczepienia przeciw COVID-19. Określi je w rozporządzeniu minister zdrowia.

Jak zapowiadała wiceminister zdrowia Anna Goławska w czasie prac nad nowelizacją, będą to oprócz lekarzy - tylko oni mogą to obecnie robić - również lekarze dentyści, pielęgniarki, położne, felczerzy oraz ratownicy medyczni.

Wiceminister uzasadniła we wtorek w czasie posiedzenia komisji zdrowia, że określenie tego właśnie w rozporządzeniu jest "zdecydowanie bardziej elastycznym rozwiązanie w trakcie epidemii", gdy trzeba na bieżąco reagować na sytuację.

ZOBACZ: Nie tylko lekarze będą kwalifikowali pacjentów do szczepień? Opozycja chce poprzeć projekt PiS

- W związku z czym nie rekomendujemy wpisania wprost do ustawy wymienionych zawodów medycznych - uzasadniła brak poparcia takiej zmiany wiceminister.

Senat proponował, by wpisać te zawody w ustawę i by byli to kolejno: lekarze, lekarze dentyści, pielęgniarki, położne, felczerzy, ratownicy medyczni, fizjoterapeuci lub diagności laboratoryjni. Wymogi dla tych dwóch ostatnich zawodów miały być określone dodatkowo w przepisach wykonawczych. Poprawka jednak nie zyskała poparcia posłów.

Chodzi o odciążenie medyków

We wtorek szef KPRM Michał Dworczyk mówił, że trzecia fala koronawirusa pokazała, że lekarze, pielęgniarki i ratownicy medyczni są potrzebni w szpitalach. - Te zawody, które właśnie wprowadzamy do programu szczepień będą mogły odciążyć przedstawicieli zawodów medycznych do tej pory kwalifikujących i szczepiących i będzie można zwiększyć przepustowość całego systemu - zaznaczył Dworczyk.

Nowelizacja ustawy przedłuża też obowiązywanie pierwszych wykazów świadczeniodawców zakwalifikowanych do poszczególnych poziomów systemu zabezpieczenia do końca 2021 r. Wydłużono też w 2021 roku termin ogłaszania wykazów dla danego województwa do 1 października 2021 roku.

Ustawa wejdzie w życie w piątek, z wyjątkiem artykułu, który dotyczy świadczeniodawców, który wejdzie w życie w piątek, z mocą od dnia 27 marca 2021 r.

WIDEO - Wiadomo, kim jest tajemniczy pasażer pociągu. Tygodniami milczał Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

emi/PAP