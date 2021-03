Szczepionka firmy AstraZeneca zmieniła nazwę

Jak poinformowało "The Brussels Times", Europejska Agencja Leków (EMA) zaakceptowała zmianę nazwy szczepionki 25 marca.

Szczepionka firmy AstraZeneca została zarejestrowana w Unii Europejskiej 29 stycznia, po tym jak EMA oceniła dane z badań klinicznych tej szczepionki i zaleciła jej użycie do szczepienia przeciw COVID-19.

W połowie marca rządy wielu krajów zaprzestały szczepień preparatem firmy AstraZeneca w związku z podejrzeniami, że zgłaszane przypadki zakrzepów krwi mogą być rzadkim efektem ubocznym szczepionki. Europejska Agencja Leków oceniła, że dostępne dane nie potwierdzają związku między szczepieniami a występowaniem zakrzepów i zaleciła dalsze używanie substancji.

Jak pisze tygodnik "Der Spiegel", aktualne informacje na temat szczepień preparatem firmy AstraZeneca i rzadkich przypadków niebezpiecznych zakrzepów pokazują, że dotykają one głównie młodsze kobiety.

Instytut Paula Ehrlicha (PEI) ogłosił we wtorek, że do 29 marca zgłoszono w Niemczech 31 przypadków zakrzepicy zatok żylnych mózgu po szczepieniu przeciw Covid-19 preparatem firmy AstraZeneca, w 19 przypadkach odnotowano również małopłytkowość, a dziewięć osób zmarło. Według PEI dotkniętych tą przypadłością było dwóch mężczyzn i 29 kobiet. Kobiety mają od 20 do 63 lat, ah mężczyźni - 36 i 57 lat.

