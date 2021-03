Węgry. Media chcą dostępu na oddziały covidowe. "Służą do leczenia, a nie kręcenia filmów" 31.03.2021, 15:27 Świat

PAP/Andrzej Grygiel/zdj. ilustracyjne

"Uważamy za sprawę podstawowej wagi to, by rząd i sztab operacyjny ds. walki z pandemią udzielali prasie 24 godziny na dobę zgodnej z prawdą informacji, co obecnie nie ma miejsca" – napisały media