Rzecznik PZPN zakażony koronawirusem. Przekazał, jak się czuje

Rzecznik prasowy Polskiego Związku Piłki Nożnej Jakub Kwiatkowski poinformował, że jego ostatni test przed wylotem kadry do Anglii wykazał zakażenie koronawirusem. - Czuję się dobrze, nie mam syndromów choroby - powiedział w środę rano na antenie Polsat News.

We wtorek rano PZPN ogłosił, że Grzegorz Krychowiak i Kamil Piątkowski mieli pozytywny wynik testu na koronawirusa. Drugi z nich nie wystąpi w Londynie, natomiast pomocnik Lokomotiwu Moskwa jest ozdrowieńcem - w związku z tym polska federacja od razu podjęła rozmowy z UEFA w celu wyjaśnienia sprawy i dopuszczenia piłkarza do meczu.

W ciągu dnia przeprowadzono drugi test Krychowiaka i okazało się, że wynik tym razem jest negatywny.

ZOBACZ: Kontuzja Roberta Lewandowskiego poważniejsza niż sądzono

- Zawodnik może zagrać w środę na Wembley. Jeszcze dzisiaj, jeżeli wszystko będzie w porządku, powinien dotrzeć do Londynu - przekazał wieczorem Jakub Kwiatkowski, który pełni również funkcję team menedżera reprezentacji Polski.

Sam Kwiatkowski też zakażony jest Covid-19 o czy poinformował we wtorek. W Polsat News wyjaśnił, że czuje się dobrze, choć wczoraj czuł się "jak przed przeziębieniem". - Mam nadzieję, że u mnie to zakażenie będzie tak przebiegało do końca - dodał.

WIDEO: Jakub Kwiatkowski w Polsat News

Środowe spotkanie Anglia - Polska rozpocznie się o godz. 20:45.

Już wcześniej było wiadomo, że do Londynu nie mogą polecieć zakażeni koronawirusem Mateusz Klich i rezerwowy bramkarz Łukasz Skorupski, natomiast kontuzja kolana wyeliminowała kapitana drużyny Roberta Lewandowskiego.

zdr/ml/ Polsat News