Kontuzja Roberta Lewandowskiego poważniejsza niż sądzono

"Doszło do uszkodzenia więzadła w kolanie. Przerwa Lewandowskiego potrwa nawet cztery tygodnie. Diagnoza została postawiona przez dział medyczny Bayernu" - przekazał mistrz Niemiec na oficjalnej stronie internetowej.

"Leczenie tego typu kontuzji z reguły trwa od 5 do 10 dni. W związku z tym Robert Lewandowski wróci do klubu, gdzie będzie przechodził dalszą rehabilitację" - informował wcześniej PZPN.

Lewandowski kontuzji nabawił się w 63. minucie niedzielnego spotkania z Andorą. 32-letni napastnik, który zdobył dwa gole, poczuł ból w kolanie i po chwili opuścił boisko. Początkowa diagnoza wskazywała na od pięciu do 10 dni przerwy.

Piłkarz nie poleciał we wtorek z drużyną narodową do Londynu, gdzie w środę biało-czerwoni zmierzą się z Anglią w kolejnym spotkaniu kwalifikacji mundialu. Wrócił do Monachium i został przebadany przez sztab medyczny Bayernu.

Teraz wiadomo, że Lewandowski nie zagra w sobotnim meczu na szczycie Bundesligi z RB Lipsk oraz w ćwierćfinale Ligi Mistrzów przeciwko PSG.