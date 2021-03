Do zdarzenia doszło w sobotę, w jednej z wiosek w dystrykcie Alirajpur. 16-latkę miał zgwałcić 21-letni mieszkaniec wioski, który ma żonę i dwoje dzieci. Bliscy uznali, że zarówno ofiara, jak i napastnik zasługują na karę.

Na nagraniu, które pojawiło się w mediach społecznościowych, widać jak mieszkańcy wioski ubliżają związanej parze. Mężczyźni, którzy krępowali nastolatkę krzyczeli: "Bharat Mata Ki Jai" - "Niech żyje matka Indie". Mężczyzna i kobieta zostali też kilkakrotnie uderzeni. Sytuację w porę opanowała wezwana na miejsce policja.

