"Miała ciało kobiety". Polityk broni syna oskarżonego o gwałt na 12-latce

"Mimo swojego wieku mają ciała kobiet", "rodzice dziewczynek powinni lepiej ich pilnować", "to zawsze mężczyźni płacą cenę" - to fragmenty wpisu chilijskiego polityka Ivana Roci, którego 33-letni syn oskarżony jest o gwałt na 12-latce. Swoim wpisem radny wywołał oburzenie internautów, sam tłumaczy, że słowa zostały "wyrwane z kontekstu".

33-letni syn polityka prawicowej Niezależnej Unii Demokratycznej (UDI) jest oskarżony o gwałt na 12-latce, przebywa w areszcie czekając na proces.

W związku z oskarżeniami Ivan Roca postanowił wystosować apel do rodziców nastolatek. Polecił im, aby kontrolować zachowanie dziewczynek. "Nawet jeśli ma ciało kobiety, to i tak zostaniesz oskarżony o gwałt. Nawet jeśli nieletnia zapewni, że było to za obopólną zgodą - prawo potępi to w taki sam sposób. Nie dawajcie im swobody - zero przebywania ze starszymi nastolatkami, zero wychodzenia w nocy" - napisał na Facebooku.

Roca wskazywał, że rodzice nawet pomimo "braku zainteresowania" nie ponoszą odpowiedzialności. Dodawał, że w przypadku podobnych zdarzeń to "mężczyzna zawsze jest winny".

Oskarżenia i tłumaczenia

Choć wpis polityka nie jest już ogólnie dostępny, to kilka dni wystarczyło, by wywołać oburzenie wśród internautów i polityków. Była wiceprezes UDI Isabel Pla Jarufe zapewniła, że jego wypowiedzi są "nie do przyjęcia".

- Ponosi odpowiedzialność za swoje słowa jako urzędnik państwowy. Jego wypowiedzi są niedopuszczalne. Próbował uczynić ofiarę ze swojego 33-letniego syna, który zgwałcił 12-letnią dziewczynkę - mówiła.

W zeszłym tygodniu Roca odniósł się do wpisu, zapewniając, że jego słowa zostały "wyrwane z kontekstu" przez grupy feministyczne. Zapewniał, że "nie chodziło mu o kontrolę, a o służenie radą i nakierowanie".

- To co stało się mojemu synowi jest przykre. Dopiero co odwiedziłem go w areszcie - pełnego młodych mężczyzn, którzy zostali zatrzymani za obcowanie z małoletnimi bez myślenia o konsekwencjach - mówił w wywiadzie dla portalu Eldesconcierto.

