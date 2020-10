- Ustawą zdrowotną Senat zajmie się w poniedziałek od godziny 16. Najwcześniej, jak to jest możliwe - powiedział marszałek Senatu Tomasz Grodzki. Wyraził nadzieję, że Sejm przyjmie nowe regulacje jeszcze w czwartek, w piątek trafią one do Senatu, a w poniedziałek izba wyższa zakończy obradowanie nad nią, aby Sejm mógł odnieść się do poprawek wniesionych przez senatorów.

Posiedzenie Senatu rozpocznie się w poniedziałek o godz. 16 rozpatrzenia przepisów dotyczących walki z epidemią koronawirusa - poinformował w środę marszałek Senatu Tomasz Grodzki. Przyśpieszamy posiedzenie jak to jest możliwe, jesteśmy otwarci na współpracę z rządzącymi - zaznaczył.

- Na prośbę prezesa PSL, naszego koalicjanta przychyliłem się do wniosku, aby przyspieszyć maksymalnie procedowanie ustawy, dotyczącej kolejnego etapu walki z pandemią, która w tej chwili omawiana jest w Sejmie. Mam nadzieję, że dzisiaj wieczorem zostanie ona uchwalona, a w czwartek - po stosownej obróbce legislacyjnej - zostanie przekazana do Senatu - powiedział marszałek Senatu Tomasz Grodzki.

Jak stwierdził ustawa będzie procedowana "w najszybszym możliwym tempie". Podkreślił, że senatorowie są w stanie "odłożyć politykę" i zająć się sprawą ponad podziałami.

- Będzie ona w najszybszym możliwym tempie traktowana w Senacie tak, jak to zwykle robimy, a mianowicie będziemy zwoływać komisję zdrowia. Zajmiemy się nią (ustawą - red.) w poniedziałek od godziny 16. Najwcześniej, jak to jest możliwe, bo przypomnę, że już przyspieszyłem posiedzenie Senatu o jeden dzień na prośbę Ministerstwa Finansów, gdyż kwestie rozliczeń Rzeczpospolitej z Unią Europejską wymagają, abyśmy ten proces (przyjmowania ustawy budżetowej na rok 2020 - red.) zakończyli do końca października - wyjaśnił marszałek Senatu.

Polityk Platformy Obywatelskiej ujawnił dziennikarzom terminy i kolejność prac w Senacie.

- Czyli w poniedziałek zaczniemy od ustawy zdrowotnej, natomiast we wtorek będzie ustawa budżetowa na rok 2020 i dopiero później cały bieg spraw, którymi będzie zajmował się Senat - powiedział Grodzki. - Mamy nadzieję, że w poniedziałek zakończymy obrady nad ustawą (zdrowotną - red.) - powiedział Grodzki. Zaznaczył, że spodziewa się poprawek do ustawy i wyraził nadzieję, że Sejm będzie miał czas na odniesienie się do nich.

Grodzki podkreślił, że zwracał się m.in. o zwiększenie liczby testów na COVID-19 czy zwołanie przez prezydenta Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Jak zauważył, opozycja proponowała wiele miesięcy temu przepisy podobne do tych, którymi zajmuje się Sejm. - Zatem biorąc to pod uwagę, różnica jednego dnia w pracy Senatu, bo jeszcze o takie przyśpieszenie wnioskowało PiS, nie jest tak dotkliwa - dodał polityk.

WIDEO - Tomasz Grodzki o harmonogramie prac nad ustawą zdrowotną w Senacie

