Wiedział, że pisze z 14-latką. Mimo to wysyłał jej niecenzuralne wiadomości i zachęcał ją, by umówiła się z nim na seks. Okazało się, że za nastolatkę podawali się "łowcy" pedofilów, którzy zatrzymali 40-latka na dworcu w Krośnie (woj. podkarpackie). Całe zdarzenie nagrali, a film opublikowali w sieci. Później mężczyznę przejęli policjanci. We wtorek sąd zdecyduje, czy "Andrzej" trafi do aresztu.