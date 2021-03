- Dzieńdoberek, jak tam dzisiejszy spacerek - zapytali przedstawiciele Elusive Child Protection Unit Polska, gdy zauważyli mężczyznę, czekającego na spotkanie z 12-latką.

Mężczyzna był mocno zaskoczony. Tłumaczył, że przyjechał sprzedać zabawki.

Od kilku tygodni sądził, że pisze do 12-latki, a był na celowniku łowców pedofilów.

- Zaczynał bardzo subtelnie, a skończyło się na propozycji spaceru, gdzieś wokół jeziora, a potem jakiegoś seksu lub czynności seksualnej na tylnym siedzeniu samochodu - wyjaśnia Alex, łowca pedofilów z Elusive Child Protection Unit Polska.

W czasie zatrzymania mężczyzna początkowo zaprzeczał, ale zmienił zdanie kiedy zorientował się, że ci którzy go namierzyli, widzą co pisał do dziecka.

Społeczny lincz

Do zatrzymania doszło w Parku Górczewskim w Poznaniu. Było ono transmitowane na żywo w internecie. Część tych, którzy je oglądali, ruszyła do parku i o mało nie doszło do linczu.

- Emocje ludzi na ulicy bywają różne i tutaj kiedyś może dojść do nieszczęścia - powiedział Maciej Szuba, były szef poznańskiej policji, prywatny detektyw.

Po 20 minutach do parku przyjechała policja.

- Okazało się, że jest to 54-latek z Poznania. Nigdy wcześniej nie był notowany. W tej chwili jest zatrzymany - powiedział mł insp. Andrzej Borowiak z Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu.

Łowcy pedofilów działają dalej

- My zawsze współpracujemy z policją. Nigdy nasze działania nie są na zasadzie "przyjechali kowboje" - mówi Alex.

Do łowców pedofilów zgłosiła się kobieta, która była kiedyś z mężczyzną z nagrania. Jak przyznała zakończyła ten związek, kiedy zorientowała się, że ten mężczyzna najprawdopodobniej molestuje jej 3-letnią córkę. Wielkopolska policja potwierdza, że dostałą dzisiaj takie zgłoszenie.

Łowcy przekazali, że w ciągu kilku miesięcy działania udało się im zatrzymać 20 pedofilów. Wszyscy usłyszeli zarzuty. Przekonują, że nie stosują prowokacji i są wstępnie gotowi do zatrzymania kolejnych 12 pedofilów.

Według kodeksu karnego już samo nawiązanie kontaktu z nieletnim i składanie mu propozycji seksualnych jest ścigane przez prawo.

- Sama rozmowa o takich okolicznościach nie jest karalna, ale jeśli ta rozmowa stanowi próbę nawiązania kontaktu w celu spotkania i następnie doprowadzenia do obcowania płciowego to tak, jest to karalne - tłumaczy adwokat Radosław Szczepaniak.

Grożą za to 3 lata więzienia.

