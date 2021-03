Kaucja od plastikowych butelek. Zmiany w tym roku

Nie do żółtego pojemnika na śmieci, a z powrotem do sklepu. Ministerstwo klimatu i środowiska pracuje nad systemem kaucyjnym dla plastikowych butelek.

- Mamy projekt, żeby butelki plastikowe do trzech litrów objąć systemem kaucyjnym, w którym nadajemy im wartość, czyli umożliwiamy po tym, jak butelka zostanie zakupiona z jakimś płynem, żeby można ją było oddać - tłumaczył w radiowej Jedynce minister Michał Kurtyka.

ZOBACZ: Kaucja za plastikowe butelki? Tak chce ministerstwo klimatu

- Chcemy zbudować ten system w dialogu z tymi producentami, którzy wprowadzają te opakowania, te butelki na rynek i te rozwiązania wyklują się w dialogu z nimi, dlatego że to, co my na nich nałożymy, to obowiązek kaucjonowania. Natomiast w jaki sposób to będzie przeprowadzone - na przykład mamy takie rozmowy, czy powinny być automaty, jaka powinna być forma tych butelek - to będzie w znacznej mierze zależało od tej inwencji producentów - podkreślił minister.

- Pracujemy w tym momencie z przedsiębiorcami i pracujemy nad tymi rozwiązaniami ustawowymi. Myślę, że w tym roku one spokojnie wejdą w życie - podsumował Kurtyka, zaznaczając, że sam system zwrotu butelek powinien zacząć działać w przyszłym roku.

WIDEO - Prognoza pogody - poniedziałek, 29 marca - popołudnie Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

jo/polskieradio.pl/Polsatnews.pl