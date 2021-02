Pierwsze przemówienie Trumpa. Mówił o swojej przyszłości

- Staję przed wami, by zadeklarować, że niezwykła droga, którą wspólnie rozpoczęliśmy cztery lata temu, daleka jest od zakończenia - powiedział były prezydent USA Donald Trump. - Będę dalej, ramię w ramię, walczył z wami. Nie będę zakładał żadnej nowej partii. To był fake news - dodał. Nie wykluczył jednocześnie startu w kolejnych wyborach.

Donald Trump po raz pierwszy po opuszczeniu Białego Domu przemawiał podczas Konferencji Konserwatywnej Akcji Politycznej (CPAC) w Orlando na Florydzie.

- Nie tworzymy nowej partii, mamy Partię Republikańską - podkreślił Trump.

- Joe Biden jest prezydentem, który miał najbardziej koszmarny pierwszy miesiąc prezydentury w porównaniu do wszystkich innych prezydentów - mówił były prezydent USA.

- Przeliśmy od "America first" do "America last" - dodał.

Reuters zauważa, że były prezydent USA powtórzył swoje oskarżenia o sfałszowaniu wyborów. - Oni stracili Biały Dom, ale kto wie, może podejmę decyzję, żeby po raz trzeci ich pokonać - mówił Trump, nawiązując do wyborów prezydenckich w 2024 r.

Wyborcy Trumpa gotowi dołączyć do jego partii

Prawie połowa Republikanów porzuciłaby swoją partię i dołączyła do nowego ugrupowania, gdyby były prezydent Donald Trump stał się jego liderem. Tak wynika z sondażu Uniwersytetu Sufflok i dziennika "USA Today".

Zgodnie z badaniem opinii publicznej, 46 proc. Republikanów byłoby gotowych opuścić GOP i dołączyć do Trumpa, jeśli powołałby on nową partię. 27 proc. pozostałoby w dotychczasowym ugrupowaniu. Reszta nie była zdecydowana.

Przeprowadzony wśród 1000 wyborców Trumpa sondaż Suffolk University-"USA Today" miał miejsce od 15 do 19 lutego. Margines błędu wynosi 3 punkty procentowe.

- Czujemy, że Republikanie nie walczą o nas wystarczająco, a wszyscy widzimy, jak Donald Trump walczy o nas każdego dnia z największą mocą. (…) Mamy establishment republikański, który po prostu zgadza się z establishmentem demokratycznym i tym wszystkim i nigdy się nie sprzeciwia - przekonywał w rozmowie z „USA Today” republikański właściciel małej firmy z Milwaukee w stanie Wisconsin.

Portal Hill przypomniał, że po uniewinnieniu w drugim procesie o impeachment Trump skarcił przywódców republikanów, a w szczególności przywódcę republikańskiej mniejszości w Senacie Mitcha McConnella. Głosował on za uniewinnieniem w impeachmencie byłego prezydenta, ale zarzucił mu w późniejszym przemówieniu m.in. „moralną” odpowiedzialność za zamieszki 6 stycznia na Kapitolu. Zginęło wówczas pięć osób.

- Jeszcze mu to nie uszło na sucho - oświadczył McConnell.

"Wyrobnik bez uśmiechu"

Trump nie pozostał dłużny byłemu sprzymierzeńcowi z GOP.

- Mitch to ponury polityczny wyrobnik bez uśmiechu, a jeśli republikańscy senatorowie zostaną z nim, to ponownie nie wygrają. (…) Nigdy nie zrobi tego, co trzeba, ani tego, co jest dobre dla naszego kraju. Kiedy, będzie to konieczne i stosowne, wesprę głównych rywali, którzy popierają (maksymę) "Uczyńmy znowu Amerykę wielką (MAGA)" oraz naszą politykę "Pierwsza Ameryka". Chcemy błyskotliwego, mocnego, myślącego i współczującego przywództwa - akcentował Trump.

Jego doradcy zapowiedzieli poparcie konserwatystów w przyszłorocznych wyborach do Kongresu. Deklarowali, że chcą odzyskać kontrolę nad obydwoma izbami Kongresu.

- Przyjrzymy się zwalnianym mandatom, mandatom zajmowanym przez Demokratów i być może takim, które wymagają udoskonalenia i bardziej przyjaznych dla MAGA. Nie mam pojęcia, dlaczego McConnell w taki sposób zdecydował się uderzyć w prezydenta, ale kiedy to zrobisz, możesz spodziewać się, że zostaniesz (w odwecie) trafiony - przestrzegał doradca Trumpa Jason Miller.

