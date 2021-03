Pogrzeby bez rodzin, masowe pochówki zmarłych na COVID-19. Kryzys w Indonezji

W stolicy Indonezji Dżakarcie zmarli na COVID-19 chowani są w grobach, które na wyznaczonym terenie wykopuje koparka.

Ciała zmarłych na koronawirusa przywożone są przez mobilne ekipy pracujące w zabezpieczeniu, mającym chronić przed rozprzestrzenianiem się pandemii. Pracownicy mają kombinezony chroniące całe ciało, maski, rękawice.

Proste drewniane trumny, które są foliowane, opuszczane są do wykopanych wcześniej grobów, a następnie natychmiast zasypywane przez koparkę.

Skromne mogiły oznaczane są drewnianymi tabliczkami z nazwiskami zmarłych, a pochówki odbywają się bez udziału rodzin. Bliscy szukają jednak swoich zmarłych i odprawiają rytuał pożegnalny na polach śmierci.

Prawie półtora miliona zakażonych

W 270-milionowej Indonezji zakażenie koronawirusem wykryto u ponad 1,4 mln obywateli. Liczba zmarłych sięga tam 39 tys. Oficjalny zasięg epidemii jest więc - według publikowanych danych - mniejszy niż w Polsce, gdzie zakażenie potwierdzono u ponad 2,2 mln pacjentów, a 51,9 tys. zmarło. Z powodu pandemii władze wydały zakaz tradycyjnych podróży i opuszczania miast z okazji muzułmańskiego święta Idul Fitri obchodzonego po zakończeniu Ramadanu. Zakaz będzie obowiązywał od 6 do 17 maja.

Indonezyjska Agencja ds. Żywności i Leków poinformowała w miniony piątek, że zatwierdziła powrót do stosowania szczepionki firmy AstraZeneca po przeanalizowaniu doniesień, że preparat mógł spowodować zakrzepy krwi u niektórych zaszczepionych w Europie. "Korzyści z podania szczepionki AstraZeneca przewyższają ryzyko, więc można wznowić jej stosowanie" - podały władze.





Indonezja pracuje także nad pilotażowym programem, w ramach którego w połowie czerwca lub w lipcu chce zaprosić ograniczoną liczbę turystów na popularną wyspę Bali. Minister turystyki i ekonomii kreatywnej Sandiaga Uno poinformował, że zaproszeni zostaną obywatele krajów, które rząd w Dżakarcie oceni jako skutecznie prowadzące programy szczepień przeciw koronawirusowi i które zaoferują Indonezji wzajemność. W wymienił Holandię, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Singapur oraz Chiny. Pewna liczba zagranicznych podróżnych będzie mogła przylecieć na pokładach lotów czarterowych przy zachowaniu restrykcyjnego protokołu sanitarnego i spędzić urlop w jednej z trzech zielonych stref.

W październiku władze Bali szacowały, że w wyniku pandemii 75 tys. jej mieszkańców straciło pracę lub zostało zmuszonych do wzięcia bezpłatnych urlopów. By utrzymać rodziny, wiele z tych osób zaczęło się najmować do pracy na budowach, polach albo prowadzi sprzedaż uliczną. Według dziennika "Jakarta Post" w ubiegłych latach ok. 60 proc. dochodów prowincji pochodziło bezpośrednio z turystyki, a kolejnych 20 proc. było przez nią generowanych pośrednio.

