Podziemie imprezowe na Węgrzech. Masowy odzew w internecie

Grupy na Facebooku służące do organizowania nielegalnych prywatek stają się na Węgrzech coraz popularniejsze; niektóre liczą po kilkadziesiąt tysięcy osób – pisze w poniedziałek portal Metropol. Tymczasem liczba zgonów na Covid-19 przekroczyła w kraju już 20 tys.

Grup o nazwach nawiązujących do warunków panujących podczas pandemii – np. "Nocna nawiązka życia" czy "Imprezy dla samotnych" – nie tylko jest coraz więcej, ale też mają coraz więcej członków.

ZOBACZ: Imprezowe podziemie w czasie pandemii. "Raport" [OGLĄDAJ] o godz. 21:00 w Polsat News

Luksusowe przyjęcia

Zdarza się, że w ciągu kilku dni liczba osób w grupie wzrasta z kilku tysięcy do prawie 30 tys. Osoby, które zdecydują się na udział w prywatce, dostają w prywatnej wiadomości listę gości oraz adres.

ZOBACZ: Najazd imprezowiczów na Florydę. Wprowadzono stan wyjątkowy, tłumy rozpędzała policja

Zdarzają się luksusowe przyjęcia, gdzie na uczestników czeka jacuzzi i sauna, a dziewczyny, które zdecydują się na udział, są dowożone na miejsce samochodem.

W ostatni weekend policja w Budapeszcie zlikwidowała prywatkę, która odbywała się w wynajętym dwupokojowym mieszkaniu z udziałem 19 osób, które w dodatku pochodziły z różnych miast.

Sytuacja na Węgrzech

Tymczasem według poniedziałkowych danych w ciągu ostatniej doby na Węgrzech zmarło 189 chorych na Covid-19, podnosząc łączną liczbę ofiar śmiertelnych tej choroby w kraju do ponad 20 tys. Stwierdzono też 7263 nowe zakażenia koronawirusem. Liczba aktywnych zakażeń wzrosła do 221 tys., zaś chorych na Covid-19 wymagających leczenia szpitalnego do prawie 12 300.

ZOBACZ: Piłkarz brał udział w nielegalnej imprezie. Przed policją schował się... pod stołem

Według rządowego dekretu z piątku wieczorem, obowiązujące restrykcje przeciwepidemiczne będzie można zacząć znosić, gdy liczba osób zaszczepionych co najmniej jedną dawką szczepionki wzrośnie do 2,5 mln.

Gdy ten punkt zostanie osiągnięty, godzina policyjna zostanie skrócona i zamiast obecnej godz. 20 będzie się zaczynać o godz. 22. Odpowiednio zostaną zmienione także godziny zamknięcia sklepów: z obecnej godz. 19 na godz. 21.30.

Do tej pory zaszczepiono na Węgrzech co najmniej jedną dawką 1,92 mln osób, a prawie 690 tys. także drugą.

WIDEO - Rochester. Kajdanki i gaz pieprzowy. Tak policja potraktowała 9-latkę Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

rsr/PAP/Polsatnews.pl