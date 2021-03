Mimo koronawirusa południowa Floryda przeżywa w trakcie "przerwy wiosennej" oblężenie turystów, głównie studentów, z północy kraju.

- Jeżeli dostanę koronę, to ją dostanę. Nie powstrzyma mnie to przed imprezowaniem - mówił reporterom Fox News jeden z imprezowiczów. Inni powtarzają, że "istnieją dużo większe problemy" takie jak "głód i ubóstwo".

Turystów nie zniechęca zamykanie barów, plaż i sklepów. Tłumy gromadzą się na ulicach. W zeszły weekend zatrzymano ok. 150 osób, doszło do starć z policją.

Władze miasta obawiając się powtórki, postanowiły wprowadzić dodatkowe obostrzenia przed weekendem. Przedłużono godzinę policyjną - początkowo obowiązywała ona od północy do godziny 6, teraz zaczyna się od godz. 20. Ogłoszono również stan wyjątkowy.

Here’s Miami Beach tonight, 10 minutes after new 8 p.m. city-wide curfew. City also declared a State of Emergency today in light of larger than expected #SpringBreak crowds. @CBSMiami pic.twitter.com/D6aCjgE2cf

Imprezowicze jednak ponownie nie zastosowali się do ograniczeń. Dziennikarze odnotowali, że po godz. 20 turyści tłumnie gromadzili się na Ocean Avenue. Na miejsce wezwano oddziały SWAT. Po godz. 21 policjanci rozpędzili tłum przy użyciu gazu pieprzowego.

A few minutes before the 9 pm curfew, a young man began making it rain and then police fired pepper balls, creating a stampede. #miamibeachspringbreak on assignment for @thedailybeast pic.twitter.com/Fx3e4wGKaE