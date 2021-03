Według Federalnego Urzędu Ochrony Środowiska obywatele Niemiec powinni zredukować spożycie mięsa o połowę - przekazał serwis "Spiegel".

ZOBACZ: Sylwia Spurek chce zakazu reklam mięsa i nabiału

Messner stwierdził, że należy ograniczyć produkcję przemysłową, by zmniejszyć emisję azotu. Sugerowane zmiany mają wpłynąć na dobro klimatu - szczególnie na stan wód, gleby oraz różnorodność biologiczną, a także zdrowie ludzi.

Spożycie mięsa w Niemczech spadło już 2020 roku. Dane pokazują, że było najniższe od 1989 r. (czyli od momentu monitorowania - red.). Z wyliczeń wynika, że średnio 57,3 kg przypadały na jedną osobę. Najbardziej ograniczono wieprzowinę - dokładnie o 940 gramów. Z kolei w przypadku drobiu nastąpił wzrost o 180 gramów.

Dla środowiska i lepszych zarobków?

Jednak wyniki nie są jeszcze zadowalające dla Urzędu Ochrony Środowiska. "Jeśli chcemy coś skutecznie zmienić i stosować się do zaleceń Światowej Organizacji Zdrowia, to naszym celem byłoby zmniejszenie o połowę spożycie mięsa w Niemczech" - podkreślił Messner. Jak dodał, "to miałoby wiele pozytywnych skutków dla środowiska".

ZOBACZ: Polacy jedzą mniej mięsa. Drastyczny spadek, ale to i tak wciąż za dużo

Szef UBA zaznaczył, że zmiany w tej kwestii wpłyną pozytywnie nie tylko na klimat. Kupując mięso rzadziej, ale lepszej jakości, obywatele Niemiec pośrednio poprawią wysokość wynagrodzeń dla rolników.

Brak zmian ws. diety - zdaniem eksperta - może doprowadzić do tego, że w przyszłości pogorszy się sytuacja małych gospodarstw domowych posiadających mniejsze zasoby finansowe.

WIDEO - Zginęli, bo "nie żałowali za grzechy". Znaleziono zmasakrowane ciała ciężarnej i pięciorga dzieci Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

ms/ac/ spiegel.de