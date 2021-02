"Już dawno powinien być zakaz reklamy każdego produktu, który szkodzi zdrowiu ludzi, negatywnie wpływa na klimat, powoduje cierpienie zwierząt, narusza prawa człowieka. Mamy zakaz reklamy i promocji papierosów - czas na zakaz promowania mięsa, mleka, nabiału" - w ten sposób Sylwia Spurek skomentowała na Twitterze informację o inicjatywie niemieckiego Greenpeace'u, który chce całkowitego zakazu reklam mięsa.

Wpis europarlamentarzystki Zielonych (do PE dostała się z list Wiosny Roberta Biedronia) wywołał falę komentarzy, w większości krytycznych i ironicznych.

Jeszcze więcej emocji i komentarzy wywołał wpis Spurek sprzed roku, gdy zamieściła w swoich mediach społecznościowych grafikę krów w obozowych pasiakach.

Jo Frederiks daje do myślenia, otwiera oczy na to, jak traktujemy zwierzęta. Ten obraz przypomniała @Fundacja_Viva i dobrze, bo czas na poważną dyskusję o traktowaniu zwierząt, o warunkach, w jakich żyją, o tym, jak je zabijamy. Czy to jest humanitarne? Czy to nadal rolnictwo? pic.twitter.com/qlFVADiiCh