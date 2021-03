Kanada wstrzymuje szczepienia AstraZeneką osób poniżej 55 roku życia

Jak podaje agencja Reutera, kanadyjska rada do spraw szczepionek przygotowuje zalecenie, by wstrzymać szczepienie preparatem AstraZeneca osób poniżej 55 roku życia. Powodem rekomendacji mają być obawy związane z powikłaniami po szczepionce.

Decyzja związana jest z napłynięciem do Kanady informacji o przypadkach zakrzepicy, które można powiązać z przyjęciem szczepionki przeciw koronawirusowi AstraZeneca. Wiele krajów europejskich podjęło środki ostrożności i tymczasowo wstrzymało szczepienia szwedzko-angielskim preparatem.

Kanada nie wstrzymała programu szczepień, wychodząc z założenia, że przyjęcie szczepionki daje większe korzyści zdrowotne niż możliwe powikłania. Decydenci postanowili jednak iść w ślady Francji, która 19 marca zadecydowała, że szczepionka AstraZeneca będzie podawana wyłącznie osobom 55+.

AstraZeneca: Kanada kupuje od USA

Do tej pory w Kanadzie szczepionka AstraZeneca trafiała głównie do 60-latków, ze względu na Kanadyjską politykę oszczędzania szczepionek dla osób o wyższym stopniu ryzyka. Kanada odkupuje też szczepionki tej marki od Stanów Zjednoczonych, które nie dopuściły jej do użytku u siebie. W najbliższym czasie kraj spodziewa się dostawy półtora miliona dawek od południowego sąsiada.

Europejska Agencja Leków (EMA) oświadczyła, że nie ma dowodów, by podawanie szczepionki zwiększało ryzyko powstawania zakrzepów, a korzyści z jej stosowania przewyższają ryzyka. Większość państw wznowiła po tym jej podawanie.

