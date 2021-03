Koncert w Barcelonie. Ponad 5 tys. osób w maseczkach, ale bez dystansu

Władze katalońskiej stolicy, które wydały zgodę na organizację wydarzenia pomimo rosnącej w regionie dynamiki zgonów i zakażeń, wyjaśniły, że służy ono testowaniu możliwości przeprowadzania podobnych masowych imprez rozrywkowych w niedługiej przyszłości.

Jak poinformowały w niedzielę służby sanitarne Katalonii, w trakcie przeprowadzonych przed koncertem badań udało się potwierdzić zakażenie koronawirusem u sześciu osób, które zamierzały wziąć udział w wydarzeniu.

Thousands of people attended a concert in Barcelona after passing a same-day screening test for #COVID19.



Fans piled into the Palau Sant Jordi arena to watch an indie rock band after receiving the all-clear from a test taken earlier in the day.



More: https://t.co/T7iSjqDvz0 pic.twitter.com/7dXP79ee4V