Katastrofa budowlana w Kairze. Zawalił się 10-piętrowy blok, zginęło 18 osób

Budynek zawalił się w sobotę rano. Dziennik "Al-Ahram" podał, że w ciągu dnia służby poszukiwawczo-ratunkowe wydobywały ciała spod gruzów. Policja otoczyła teren kordonem.

Rannych zabrano do szpitali.

Nie było jasne, co było przyczyną zawalenia się budynku. Powołano komisję, która ma zbadać integralność strukturalną sąsiednich budynków – poinformował szef administracyjny gubernatorstwa Kairu Chalid Abdel-Al.

