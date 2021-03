Kair przestanie być stolicą Egiptu. "To narodziny nowego państwa"

Plan zbudowania "Nowej Stolicy Administracyjnej" zatwierdzono w 2015 roku.

ZOBACZ: Egipt: odkryto prawdopodobnie najstarszy na świecie browar

Tłumaczono wówczas, że stworzenie nowego miasta, które będzie siedzibą rządu i władz oraz pomieści ponad 6 milionów mieszkańców, jest niezbędne, aby odciążyć przeludniony, 20-milionowy Kair, który stale się rozrasta w sposób chaotyczny i niekontrolowany.

Egypt is building Africa's largest urban park, The Green River in the New Administrative Capital at a cost of $1.6 billion.



It will cover an area of 35km. It will accommodate over 2 million visitors annually.



It is divided into 20 parks with different styles and plants. pic.twitter.com/0whjfOKAoD — Africa Facts Zone (@AfricaFactsZone) March 22, 2021

Koszt budowy

Koszt budowy oszacowano na 58 miliardów dolarów. Plan podzielono na trzy fazy. W pierwszej założono budowę urzędów i biznesowej części miasta. - Stopień ukończenia pierwszego etapu przekroczył 60 proc. we wszystkich projektach - powiedział Khaled el-Husseiny, rzecznik "Nowej Stolicy Administracyjnej", który poinformował, że urzędnicy zaczną wprowadzać się do miasta w lipcu.

ZOBACZ: Egipt. Zatrzymano kobietę za pieczenie "nieprzyzwoitych" ciastek

Będą się tam mieściły wszystkie zagraniczne ambasady, placówki dyplomatyczne oraz instytucje rządowe, a także uczelnie i obiekty rekreacyjne. Stolica zostanie podzielona na 21 dystryktów mieszkalnych i 25 dystryktów "tematycznych".

WATCH: Egypt is racing to prepare a grandiose new capital city in the desert east of Cairo before the first civil servants move in this summer and ahead of the delayed official opening of President Abdel Fattah al-Sisi’s flagship project https://t.co/h6hX03euWT pic.twitter.com/aOkl7b66WG — Reuters India (@ReutersIndia) March 17, 2021

Miasto ma odzwierciedlać zarówno obecną kulturę Egiptu, jak i nawiązywać do jego starożytnej przeszłości. Dlatego m.in. "aleja ministerstw przypomina architekturę świątyń faraonów i sąsiaduje z wzniesionym kompleksem islamskim, dwoma kopułowymi budynkami parlamentu i rozległym kompleksem prezydenckim" - informuje "Middle East Online".

Nowoczesne rozwiązania

W "Nowej Stolicy Administracyjnej" nie zabraknie nowoczesnych rozwiązań: powstaną centra kontroli informatycznej, które będą monitorować elektronicznie infrastrukturę i bezpieczeństwo, mieszkańców wozić będą autobusy wahadłowe i linie elektrycznej kolejki jednoszynowej, a wszędzie będzie można dokonywać płatności bezgotówkowych.

🌇 #مشاريع_مصر🇪🇬|

هنا العاصمة الإدارية الجديدة.. ميلاد جمهورية جديدة.



The dream becomes true The New Administrative Capital of Egypt. pic.twitter.com/aDmC2zsq3u — مشاريع مصر Egypt (@EgyProjects) March 15, 2021

Postawiono także na ekologię. Na obszarze miasta będzie rozciągał się 10-kilometrowy park, który będzie prowadził do olbrzymiego meczetu, na każdego mieszkańca ma przypadać 15 metrów kwadratowych zieleni, a dachy budynków zostaną pokryte panelami słonecznymi. Nad wszystkim górować będzie wysoka na 385 metrów wieża centralna.

Urzędnicy przekonują, że miasto zostanie oficjalnie otwarte w grudniu 2021 roku. - Nowa stolica to narodziny nowego państwa - powiedział prezydent Egiptu Abdel Fattah al-Sisi.

WIDEO - Rosyjska szczepionka na koronawirusa. Relacja zaszczepionego dziennikarza Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

rsr/ Reuters, "Middle East Online"