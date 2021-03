Zastąpił biskupa znanego z filmu Sekielskich. Poprosił skrzywdzonych o przebaczenie

W sobotę odbył się ingres bpa Damiana Bryla, czyli uroczyste objęcie władzy nad diecezją kaliską. Papież Franciszek mianował duchownego nowym biskupem kaliskim 25 stycznia w miejsce odwołanego Edwarda Janiaka.

Stało się to po premierze filmu dokumentalnego Tomasza i Marka Sekielskich "Zabawa w chowanego", opisującego przypadki pedofilii wśród księży. Janiak był jednym z negatywnych bohaterów.

Przebieg uroczystości

Uroczyste objęcie władzy nad diecezją rozpoczęło się od wejścia biskupa Bryla do katedry kaliskiej. Na progu duchownemu podano krzyż do ucałowania i kropidło do poświęcenia świątyni. Wręczono mu też pastorał, który – jak wyjaśniono – służy do kierowania powierzonym mu ludem.

Damiana Bryla powitał w katedrze kaliskiej dotychczasowy administrator abp Grzegorz Ryś.

- Jesteśmy głęboko przekonani, że Damian Bryl wybrał tę datę w pełni świadomie, byśmy oczami wiary widzieli wkraczającego Jezusa, jakim go pokazuje wydarzenie niedzieli palmowej i wielkiego tygodnia. Już na progu życzymy, aby to marzenie, które jest ukryte w dzisiejszym ingresie, Damian Bryl wypełnił do samego końca – powiedział.

Chcą wyciągnąć "stosowne konsekwencje"

Mszę św. celebrował biskup Bryl. Podczas kazania powiedział: "Dzisiejszy dzień jest naszym wspólnym świętowaniem, czyli dziękczynieniem i uwielbianiem. W tych trudnych czasach niepokoju, zamętu i niepewności wiara jest bardzo ważna, jest umocnieniem, wsparciem i daje nadzieję".

Podkreślił, że "wspominając wielkie dzieła Boże, które działy się w diecezji kaliskiej nie sposób nie wspomnieć sytuacji trudnych i bolesnych". Przyznał, że "w kościele doświadczamy także naszej słabości, niedoskonałości i upadków". - Ufając, że miłość jest większa, niż grzech, wołamy szczerze o Boże miłosierdzie, chcemy prosić o przebaczenie wszystkich, którzy w jakikolwiek sposób zostali dotknięci i skrzywdzeni. Chcemy wszystkie te trudne sprawy, w duchu prawdy, poddać ocenie i podjąć stosowne konsekwencje. Chcemy prosić o łaskę, aby takie doświadczenia nie miały miejsca – powiedział.

Bp Bryl poinformował, że podczas swojej posługi będzie kierował się pięcioma priorytetami, które nazwał: wypłyńmy na głębię, wierność Chrystusowi i jego ewangelii, kultura spotkania, bogaci w miłosierdzie i wspólnota wyruszająca w drogę.

"Ważny jest konkretny człowiek"

Zdaniem duchownego należy poznać Jezusa, kochać Go i naśladować; podążać drogą ewangelii; uczyć się dostrzegania człowieka w konkretnej sytuacji, w jego troskach i radościach. - Należy towarzyszyć człowiekowi bez osądzania go, trzeba dać ludziom czas, by się otworzyli. Ważne jest wsłuchiwanie i dialog. By pomóc człowiekowi zachować jego godność, trzeba go zrozumieć – zaznaczył.

Powiedział, że z człowiekiem trzeba się solidaryzować w taki sposób, aby gest pomocy nie był odczuwany jako poniżająca jałmużna "niech ubodzy czują się jak u siebie w domu".

Według duchownego trzeba "umieć wyjść z własnej wygody i zdobyć się na odwagę, wyjść do innych i dotrzeć do ludzkich peryferii, odłożyć pilne sprawy, aby pomóc człowiekowi, który pozostał na skraju drogi. Dla kościoła zawsze ważny jest konkretny człowiek" - zauważył.

List nuncjusza

Na koniec mszy odczytano listy gratulacyjne.

Nuncjusz apostolski w Polsce abp Salvatore Pennacchio npisał: "papież Franciszek z bliska przyglądał się procesowi jednania wspólnoty kaliskiej i powierza teraz biskupowi Damianowi zadanie pogłębiania pokoju i jedności w życiu diecezji. Trudności z przeszłości i ciężkie próby przeżywane przez ten kościół nie mogą przyćmiewać piękna wiary, żywotności ewangelii i zaangażowania wszystkich w urzeczywistnianiu wartości chrześcijańskich. Po zimie zawsze przychodzi wiosna, po krzyżu jest zawsze radosna światłość zmartwychwstania" – napisał.

Życzenia od prezydenta

Prezydent RP Andrzej Duda życzył nowemu biskupi łask Bożych, zdrowia oraz wielu sił ducha i ciała, potrzebnych do przewodzenia kościołowi lokalnemu. "Życzę obfitego duchowego żniwa, aby zawsze cieszył się ekscelencja życzliwością i wsparciem duchowieństwa, zakonów oraz wiernych diecezji" - napisał prezydent.

W imieniu Episkopatu Polski życzenia złożył metropolita poznański abp Stanisław Gądecki. Podkreślił, że ingres "to jest zapowiedź trudu pasterza, poszukującego zagubionych owiec a jednocześnie ofiary baranka, który daje swoje życie za owce".

Życzył, aby bp Bryl "był wielki, czysty w myśli, wybitny w działaniu, rozważny w milczeniu, pożyteczny w słowie, bardzo bliski każdemu współczuciem, ponad wszystko oddany rozmyślaniu. By przez pokorę był towarzyszem dobrze czyniących a przez gorliwe dążenie do sprawiedliwości powstał przeciwko występkom grzeszącym" – powiedział.

Dodał, że biskup "powinien być jak włodarz, jak ekonom Boży, człowiek przestrzegający niezawodnej wykładni nauki, aby przekazując zdrową naukę mógł udzielać upomnień i przekonywać opornych".

