Niespokojna noc w Bristolu. Tłum rzucał w policję cegłami, butelkami i petardami

Zamieszki potępili w sobotę premier Boris Johnson i minister spraw wewnętrznych Priti Patel.

ZOBACZ: "Haniebne sceny" w Bristolu. Wielu policjantów rannych po zamieszkach

W spokojnym początkowo proteście uczestniczyło ponad tysiąc osób, które siedziały na ulicy przed siedzibą lokalnej policji, ale gdy ok. godz. 22 policja wezwała uczestników do rozejścia się, część z nich zaczęła rzucać w kierunku funkcjonariuszy butelkami, cegłami i jajkami.

Cops in a Bristol now chopping at protesters on the floor with their riot shields . Disgrace. #bristol #BristolProtest #killthebill pic.twitter.com/q2OIWqr1HB — PodcastMedia (@PodcastMedia69) March 26, 2021

Był to trzeci w ciągu zaledwie sześciu dniu protest w Bristolu przeciw projektowi ustawy o policji, przestępczości, wyrokach i sądach. Szczególnie gwałtowny przebieg miał pierwszy, w minioną niedzielę, gdy obrażenia odniosło 21 policjantów, a dwa samochody policji zostały podpalone.

Police assaulted me at the Bristol protest even though I told them I was from the press. I was respectfully observing what was happening and posed no threat to any of the officers. I have muted the latter part of the video to spare you all the pain of hearing my shrill voice. pic.twitter.com/a7a0Nnw0bG — Matthew Dresch (@MatthewDresch) March 27, 2021

Po sobotnich zamieszkach aresztowano 9 osób, po wtorkowych - 15. Wszystkie demonstracje były niezgodne z prawem, bo przepisy epidemiczne zabraniają obecnie organizowania protestów.

Cegły, butelki i petardy

Kontrowersje w projekcie ustawy, która obecnie jest rozpatrywana przez Izbę Gmin, budzą zapisy zwiększające uprawnienia policji do tego, by nie wyrażać zgody na demonstracje, jeśli mogą one spowodować poważne zakłócenia dla mieszkańców i firm na terenach, gdzie miałyby się odbywać.

Latest: UK authorities tonight in Bristol, England set dogs on demonstrators protesting new legislation that could ban any future street protests in Britain.#coronavirus pic.twitter.com/WgJW5Vg7Gx — Afshin Rattansi (@afshinrattansi) March 26, 2021

"Minionej nocy byliśmy świadkami haniebnych ataków na policjantów w Bristolu. Nasi funkcjonariusze nie powinni mieć do czynienia z sytuacją, gdy cegły, butelki i petardy są rzucane w nich przez tłum, który zamierza użyć przemocy i spowodować uszkodzenie mienia. Policja i miasto mają moje pełne poparcie" - napisał w sobotę na Twitterze premier Johnson.

Last night saw disgraceful attacks against police officers in Bristol.



Our officers should not have to face having bricks, bottles and fireworks being thrown at them by a mob intent on violence and causing damage to property.



The police and the city have my full support. — Boris Johnson (@BorisJohnson) March 27, 2021

- Nie mam wątpliwości, że milcząca, przestrzegająca prawa większość będzie zbulwersowana działaniami tej przestępczej mniejszości. Pomimo wielokrotnych ostrzeżeń, aby się rozejść, jest jasne, że ci chuligani mieli jedynie zamiar spowodować kłopoty - oświadczyła z kolei minister Patel.

WIDEO - Andrzej Poczobut zatrzymany. "Człowiek prawy i pryncypialny" Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

rsr/PAP