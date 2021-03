"Haniebne sceny" w Bristolu. Wielu policjantów rannych po zamieszkach

Do zamieszek doszło podczas demonstracji przeciw rządowemu projektowi ustawy o policji, przestępczości, wyrokach i sądach, która m.in. zwiększa kompetencje policji w trakcie protestów.

Odbywająca się po południu manifestacja, w której brało udział kilka tysięcy osób, miała początkowo spokojny przebieg, ale pod wieczór kilkaset osób przeszło pod siedzibę policji, wybijając w niej szyby, malując graffiti na fasadzie oraz podpalając samochody, zarówno policyjne, jak i inne stojące w pobliżu.

In Bristol tonight we see what the soft-headed approach to the anti-police BLM leads to.



Wake up everyone, this is not about racial justice.



These people want all-out anarchy and street violence. pic.twitter.com/pBXFL5Iy1Z — Nigel Farage (@Nigel_Farage) March 21, 2021

Jak ocenił Andy Marsh, komisarz policji obszaru Avon i Somerset, około 400-500 spośród 3000 uczestników protestu to byli chuligani, którzy wzięli w nim udział tylko w celu starcia się z policją i dokonywania aktów wandalizmu.

"Haniebne sceny"

- To były naprawdę haniebne sceny, których dopuścili się kryminaliści. Nie wierzę, że to był protest. To nie byli ludzie sfrustrowani brakiem możliwości protestowania - to byli ludzie chcący wywołać poważny nieporządek, przemoc i zniszczenia, ludzie wrogo nastawieni wobec policji. Ci ludzie napadali na funkcjonariuszy, podpalali i uszkadzali samochody, wybijali okna, rzucali różnymi przedmiotami w nasze konie i psy - to byli ludzie, którzy przyszli bić się z policją - powiedział Marsh.

Policja poinformowała, że obrażenia odniosło 20 funkcjonariuszy, z czego dwóch poważne - jeden z nich ma połamane żebra, drugi prawdopodobnie przebite płuco.

Bristol, England: Far-left rioters try to destroy the police station. Officers are believed to have suffered broken bones tonight. Flyers for the riot was shared by the city’s BLM & Extinction Rebellion groups. pic.twitter.com/0VOEJv6kiy — Andy Ngô (@MrAndyNgo) March 21, 2021

Podpalono dwa policyjne samochody i zniszczono kilka znajdujących się na pobliskim parkingu. Aresztowano na razie siedem osób - sześć z powodu agresywnego zachowania, a jedną z powodu posiadania ofensywnej broni, ale policja zapowiedziała, że wszyscy uczestniczący w zamieszkach mogą spodziewać się poważnych konsekwencji, bo zabezpieczono nagrania z kamer ulicznych i jeszcze w poniedziałek zostaną opublikowane wizerunki poszukiwanych osób.

- Niszczenie budynków w centrum naszego miasta, niszczenie pojazdów, atakowanie naszej policji nie zrobi nic, aby zmniejszyć prawdopodobieństwo, że ustawa przejdzie. Wręcz przeciwnie, bezprawie, które pokazano, będzie wykorzystywane jako dowód na to, że ustawa jest potrzebna. To jest haniebny dzień w niesamowitym roku dla Bristolu. Ci ludzie powinni czuć wstyd - oświadczył laburzystowski burmistrz Bristolu Marvin Rees.

