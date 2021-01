Chaos i zamieszki w Brukseli po śmierci 23-latka. Płoną barykady i komisariat

Prokuratura utrzymuje, że mężczyzna został aresztowany, bo miał próbować uciekać przed funkcjonariuszami policji. Mieli oni legitymować grupę osób, która zebrała się w centrum Brukseli pomimo obowiązujących obostrzeń. 23-latka zatrzymano i przewieziono na komisariat. Tam - według śledczych - zemdlał, w związku z czym przetransportowano go do szpitala, gdzie zmarł.

Lokalne media podają, że Ibrahim podczas interwencji filmował legitymujących go policjantów. Prokuratura przekazała, że jest w posiadaniu zapisu wideo z monitoringu zainstalowanego na komisariacie oraz z miejsca aresztowania. Sprawa prowadzona jest także przez Comité P, niezależny organ nadzorujący pracę służb policyjnych.

Protesty w związku ze śmiercią mężczyzny

Po śmierci mężczyzny w stolicy Belgii wybuchły zamieszki. Świadkowie, do których dotarł "Daily Express", mówią, że na ulicy znajduje się 400 osób. Niektórzy z demonstrantów trzymają transparenty i kartony z napisem "Black Lives Matters".

Protest został zorganizowany przez AJGB (Association des Jeunes Guineens de Belgique). Początkowo setki ludzi w pokojowym marszu szły w kierunku dworca północnego, pod - położony w jego pobliżu - komisariat, domagając się prawdy o przyczynach zgonu 23-latka.

