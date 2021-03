Chiny zainwestują w Iranie. "Nie zmieniają stanowiska przez telefon"

- Relacje między dwoma krajami osiągnęły teraz poziom strategicznego partnerstwa, Chiny dążą do kompleksowego wzmocnienia stosunków z Iranem - powiedział szef chińskiej dyplomacji. Podkreślił długotrwałą perspektywę współpracy Pekinu z Teheranem i zaznaczył, że Iran nie jest państwem, "które zmienia swoje stanowisko poprzez jedną rozmowę telefoniczną".

Wang Yi spotkał się także z prezydentem Iranu Hasanem Rowhanim, który podziękował za wsparcie Chin w sprawie umowy nuklearnej i poprosił o dostarczenie większej ilości chińskich szczepionek przeciwko Covid-19.

Rzecznik irańskiego MSZ Said Chatibzadeh przekazał, że umowa jest "mapą drogową" współpracy w dziedzinie handlu, gospodarki i transportu ze "szczególnym uwzględnieniem sektora prywatnego obu państwa".

W co chcą inwestować?

Jak pisze agencja Reutera umowa może dotyczyć m.in. chińskich inwestycji w irańską infrastrukturę i sektor energetyczny. Chiny są największym partnerem handlowym Iranu i jego wieloletnim sojusznikiem na arenie międzynarodowej - zaznacza agencja. Dodaje, że zarówno Iran jak i Chiny są objęte amerykańskimi sankcjami.

Od kilku miesięcy trwa klincz w sprawie powrotu do umowy nuklearnej zawartej w 2015 r. między Iranem a USA, Rosją, Chinami, Francją i Wielką Brytanią, w ramach której irański program nuklearny miał zostać znacznie ograniczony w zamian za zniesienie międzynarodowych sankcji na ten kraj.

Z porozumienia w 2018 r. wycofały się rządzone przez Donalda Trumpa USA, przywrócono sankcje, Iran również przestał przestrzegać zapisów umowy. Nowy prezydent Joe Biden jest skłonny do powrotu do tego porozumienia. Iran uważa, że warunkiem powrotu do negocjacji jest zniesienie sankcji, USA chcą, by to Teheran najpierw zaczął wywiązywać się z nałożonych na niego ograniczeń.

