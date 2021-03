Iran. Więziona od 2016 r. Brytyjka znowu stanęła przed sądem

Rozprawa rozpoczęła się o godz. 9:00 czasu miejscowego (godz. 6:30 w Polsce). Odbywała się w 15. wydziale trybunału Rewolucyjnego w Teheranie - podkreślił prawnik w rozmowie z portalem Emtedad.

Chcą uniewinnienia

Przed tygodniem, Zaghari-Ratcliffe, która przez ostatni rok była objęta dozorem elektronicznym, została zwolniona z aresztu domowego na mocy akty łaski podpisanego w ubiegłym roku przez Najwyższego Przywódcę, nazywanego też Najwyższym Prawnikiem Muzułmańskim, ajatollaha Alego Chameneia. - W niedzielę zdjęto bransoletę elektroniczną z jej kostki i jest wolna - informował przed tygodniem adwokat Brytyjki, dodając, że za kilka dni kobieta znowu będzie musiała się stawić w sądzie.

- Rozprawa odbywała się w spokojnej atmosferze. Moja klientka była obecna w sądzie. W wystąpieniu obrony i mowie końcowej apelowaliśmy o jej uniewinnienie. Mam nadzieję, że tak się właśnie stanie - oświadczył Kermani.

Tuż przed procesem mąż Nazanin Zaghari-Ratcliffe, Richard powiedział BBC, że ani on, ani jego małżonka nie maja pojęcia, czego mogłyby dotyczyć nowe zarzuty. - Nie wiemy, czego się spodziewać. To jak wróżenie z fusów - zaznaczył.

Bez udziału brytyjskiego przedstawiciela

Dodał też, że "zarzuty nie mają większego znaczenia, bo to nie będzie uczciwa rozprawa, a raczej kolejne nadużycie irańskich władz wobec jego żony". - Nazanin jest teraz zestresowana, niespokojna i podminowana - wyjaśnił w rozmowie.

Ratcliffe powiedział też, że wbrew jego oczekiwaniom ambasada brytyjska w Teheranie nie planuje wysłać swego przedstawiciela do sądu, co on sam zakwalifikował, jako "utratę możliwości obrony brytyjskich interesów".

Ministerstwo spraw zagranicznych wystąpiło o umożliwienie swym dyplomatom formalnego uczestnictwa w rozprawie, ale wniosek ten pozostał bez odpowiedzi - dowiedziała się BBC.

Strona brytyjska konsekwentnie apeluje o uwolnienie Nazanin Zaghari-Ratcliffe, również z powodów zdrowotnych. Niezależny raport medyczny zamówiony przez agencję Reutera wykazał, że kobieta przechodzi głęboką depresję i ma objawy PTSD.

Kim jest Zaghari-Ratcliffe?

Zaghari-Ratcliffe jest obywatelką Iranu i Wielkiej Brytanii. Od czasu aresztowania w kwietniu 2016 roku na lotnisku w Teheranie ta pracownica Fundacji Thomson Reuters wielokrotnie stawała przed irańskim wymiarem sprawiedliwości.

Podejmowane kanałami dyplomatycznymi starania o jej uwolnienie były dotąd bezowocne. W marcu 2019 roku ówczesny szef brytyjskiej dyplomacji Jeremy Hunt przyznał uwięzionej ochronę dyplomatyczną, ale władze irańskie odmówiły uznania jej podwójnego obywatelstwa.

W tej sytuacji Zaghari-Ratcliffe nie mogła liczyć na pomoc konsularną.

Żądają zwrotu pieniędzy

Ubiegłotygodniowa decyzja zwolnieniu Brytyjki z aresztu domowego obudziła w Londynie nadzieje na jej oswobodzenie. - Z zadowoleniem przyjmujemy zdjęcie z Nazanin Zaghari-Ratcliffe bransoletki elektronicznej, ale Iran nadal naraża ją i jej rodzinę na okrutną i niemożliwą do zniesienia mękę - oświadczył wówczas brytyjski minister spraw zagranicznych Dominic Raab.

“We're still in the middle of this game of chess.”



Richard Ratcliffe, husband of jailed British-Iranian woman Nazanin Zaghari-Ratcliffe, says despite reaching the end of her sentence in Iran, his wife is still not free. pic.twitter.com/j0ECJB2oVB