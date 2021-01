USA: Al-Kaida ma nową bazę, Iran. Teheran: to fikcja

ZOBACZ: Al-Kaida grozi Emmanuelowi Macronowi

Amerykański sekretarz stanu na konferencji prasowej w waszyngtońskim National Press Club po raz pierwszy potwierdził oficjalnie, że nr 2 Al-Kaidy Abu Muhammad al-Masri, oskarżany o udział w zorganizowaniu ataków bombowych na dwie ambasady USA w Afryce w 1998 r., został zabity 7 sierpnia 2020 r. w Teheranie, nie ujawnił jednak z czyich rąk.

"Al-Kaida ma nową bazę"

Pompeo wskazał, że obecność al-Masriego w Iranie nie była zaskoczeniem. - Obecność al-Masriego w Iranie wskazuje na powód, dla którego jesteśmy tutaj dzisiaj (...) Al-Kaida ma nową bazę: jest nią Islamska Republika Iranu.

Dziennik "New York Times" podawał w listopadzie, że został on zastrzelony przez izraelskich agentów podczas tajnej misji pod wodzą USA. Iran temu zaprzeczył, mówiąc, że nie ma żadnych "terrorystów" Al-Kaidy na swym terytorium.

Agencja Reutera zwraca uwagę, że sekretarz stanu nie przedstawił twardych dowodów na tezę o tym, że obecnie siedzibą Al-Kaidy jest Iran. Zaledwie 8 dni przed końcem kadencji prezydenta USA Donalda Trumpa Pompeo twierdzi, że Iran dał bezpieczną przystań przywódcom Al-Kaidy i wsparcie grupie, pomimo pewnego sceptycyzmu co do tego w amerykańskim wywiadzie i Kongresie - wskazuje Reuters.

"Pompeo żałośnie kończy swoją katastrofalną karierę"

Do oskarżeń Pompeo właściwie natychmiast odniósł się minister spraw zagranicznych Iranu Mohammad Dżawad Zarif. "Pompeo żałośnie kończy swoją katastrofalną karierę kolejnymi kłamstwami, które podżegają do wojny" - napisał na Twitterze. "Nikt nie daje się oszukać. Wszyscy terroryści z 11 września (2001 r., którzy zaatakowali USA) przybyli z ulubionych miejsc (sekretarza Pompeo) na Bliskim Wschodzie; ŻADEN z Iranu" - podkreślił Zarif. Większość zamachowców z 11 września pochodziła z Arabii Saudyjskiej, sojuszniczki USA w regionie.

